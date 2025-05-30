"Подготовка к воздушным боям с Россией": в Украинском конгрессе Америки объяснили эти действия

Аналитики организации Rand Corporation по заказу ВВС США смоделировали ход возможной войны между НАТО и Россией. Там предполагают, что в таком случае сверхважной будет роль авиации.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский. По его словам, сейчас в информационном пространстве есть огромное количество различной информации. И администрация Трампа, вероятно, выбирает не самые лучшие источники.

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Нужно осознавать угрозу от России

Как отметил Добрянский, в администрации Трампа не прислушиваются к авторитетным американским агентствам. Они часто берут информацию из некачественных источников. Возможно, именно от того идет определенное заигрывание с Россией.

Такие отчеты демонстрируют реальные возможности России. Они помогут быть готовыми в случае того, если Россия таки нападет на Европу. Это особенно важно в условиях того, если кто-то в администрации Трампа получает информацию из сомнительных источников.

Эти отчеты показывают, какими могут быть следующие шаги от нашего врага и какова их сила,

– сказал Добрянский.

Добавим, недавно в США заявили, что президент Трампа разочаровали действия Путина во время переговоров о перемирии в Украине. Он негативно воспринял то, что Россия продолжает обстреливать Украину.