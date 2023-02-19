Нагрузка на ПВО: в Воздушных силах прокомментировали использование воздушных шаров

В последнее время враг начал использовать воздушные шары для запуска на территорию Украины. Собственно, такие воздушные шары являются аэростатами.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что аэростат – это мощный летательный аппарат, который питается горючим и может корректироваться в полете. Это может быть и обычный воздушный шар, накаченный газом, который могут запустить даже дети во дворе.

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Он напомнил, что ВСУ с 2014 года также запускали такие шары с украинским флагом или сотни желто-голубых шаров на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей в День Независимости и День Государственного флага.

"Оккупанты пытались их сбивать, стреляли из чего только можно. Но попасть в них не так просто, ведь они очень высоко летели", - отметил спикер.

На появление воздушного шара нужно реагировать

Он подчеркнул, что такова примерно ситуация с шарами, которые запускает на территорию Украины враг. Такой шар может быть диаметром примерно 1,5 метра. К нему привязывается нетяжелый отражатель, сделанный из легкого металла или из фанеры, оклеенной фольгой. Он поднимается в небо, радар на него светит, радиолокационный сигнал отражается от отражателя и он фиксируется на наших командных пунктах как воздушная цель.

На него нужно реагировать и следить за ним. Он двигается в воздушном потоке. Ветер способствует врагу, двигая шар с Севера на Юг или с Востока на Запад. Таким образом оккупанты насыщают небо воздушными шарами,

– объяснил он.

По его словам, высшее военное руководство Украины решает вопрос, что с этими шарами делать: сбивать их или давать дальше пролететь.

"Если он будет лететь на расстоянии 1 – 2 километра, то его можно сбить зенитными снарядами или стрелковым оружием. Если же на большем расстоянии, то сбивать шар ракетами – очень дорого", – считает Игнат.

Юрий Игнат о том, как реагировать на появление вражеских воздушных шаров: смотрите видео

Может рядом лететь ударный дрон

По его словам, это нагрузка на нашу систему противовоздушной обороны, потому что между этими шарами может быть беспилотник, который проводит разведку, а может где-то рядом лететь, например, ударный дрон.

Все зависит от людей, работающих на местах, а они опытные, обученные и могут отличить шар от вражеского БпЛА,

– отметил он.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ обратил внимание, что, когда появляются в небе такие шары, по регионам могут раздаваться воздушные тревоги. Сегодня, если в одной из областей она включается, хотя в областях вокруг – нет, возможно появление и такого объекта.

"Возможно, по нему будет вестись боевая работа, поэтому нужно реагировать соответственно на сигналы воздушной тревоги", - отметил Юрий Игнат.

Что известно о воздушных шарах, которые запускают оккупанты