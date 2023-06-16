Воздушные силы предупреждали о вероятном запуске крылатых ракет из Новороссийска

Воздушные силы ВСУ во время тревоги предупреждали, что Россия может запускать ракеты из Новороссийска. Это российский город в Краснодарском крае.

Соответствующую информацию Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 12:15 16 июня. Стоит добавить, что в Киеве и области ориентировочно в 12:17 объявили об отбое воздушной тревоги, впоследствии – последовали отбои по всей Украине.

Смотрите также Прилеты в Харькове, Россия попала в многоэтажку в Кривом Роге: что известно о ночной атаке

Что рассказали в Воздушных силах ВСУ

Вероятны пуски крылатых ракет по направлению Новороссийска,

– писали Воздушные силы ВСУ.

Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что по состоянию на 12:26 остается угроза пусков крылатых ракет по направлению Новороссийска.

Есть информация о пусках. Когда ракеты появятся в доступе к нашим радиолокационным системам, мы предоставим более подробную информацию,

– заверил Юрий Игнат.

По состоянию на 12:33 отбои воздушной тревоги объявили на территории всей Украины. Уже в 12:34 Воздушные силы ВСУ объяснили, что информация о пусках ракет из Новороссийска не подтвердилась.

Россия атаковала Украину