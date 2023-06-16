Воздушные силы предупреждали о вероятном запуске крылатых ракет из Новороссийска
Источник:Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ во время тревоги предупреждали, что Россия может запускать ракеты из Новороссийска. Это российский город в Краснодарском крае.
Соответствующую информацию Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 12:15 16 июня. Стоит добавить, что в Киеве и области ориентировочно в 12:17 объявили об отбое воздушной тревоги, впоследствии – последовали отбои по всей Украине.
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Что рассказали в Воздушных силах ВСУ
Вероятны пуски крылатых ракет по направлению Новороссийска,
– писали Воздушные силы ВСУ.
Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что по состоянию на 12:26 остается угроза пусков крылатых ракет по направлению Новороссийска.
Есть информация о пусках. Когда ракеты появятся в доступе к нашим радиолокационным системам, мы предоставим более подробную информацию,
– заверил Юрий Игнат.
По состоянию на 12:33 отбои воздушной тревоги объявили на территории всей Украины. Уже в 12:34 Воздушные силы ВСУ объяснили, что информация о пусках ракет из Новороссийска не подтвердилась.
Россия атаковала Украину
- Ориентировочно в 11:06 16 июня на всей территории Украины объявили о воздушной тревоге. Воздушные силы ВСУ предупредили, что была угроза применения баллистического вооружения в Центре, на Востоке и Западе Украины. Людей призывали находиться в укрытиях.
- Киевская городская военная администрация писала, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны. Виталий Кличко сообщил, что взрыв произошел в Подольском районе Киева. Впоследствии он уточнил, что это работало ПВО возле Киева. В Киеве же нет поврежденных объектов или домов.
- Уже ориентировочно в 12:23 Воздушные силы ВСУ объяснили, каковы результаты работы систем противовоздушной обороны. В частности, ВСУ сбили в небе над Украиной: 6 аэробаллистических ракет "Кинжал"; 6 крылатых ракет "Калибр"; 2 разведывательных беспилотника.