Есть кое-что важнее, чем сами самолеты: какую болезненную потерю почувствуют россияне после сбития "сушек"

Вооруженные Силы Украины в течение последней недели уничтожили уже 7 российских самолетов, из которых 5 истребители-бомбардировщики Су-34 и 2 истребителя Су-35. Именно в авиации потери для врага наиболее ощутимы.

Самолет – ценный продукт, а подготовка пилотов длится крайне долго. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

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Потеря ценных кадров

Самолеты не штампуются как деньги, их изготавливают всего несколько десятков в год, поэтому потеря каждого судна ощутима и немедленно восстановить их невозможно. К тому же когда самолеты сбиваются средствами ПВО, например ЗРК Patriot, то часто пилоты умирают, а это еще более штучный товар, чем самолет.

Если самолет с нуля можно изготовить за год, то для того, чтобы научить пилота, необходимо несколько лет,

– отметил военный обозреватель.

По его словам, пилота нельзя как мобилизованного через две недели поставить в строй.

Украина заставляет Россию менять тактику

Как отметил военный обозреватель, уничтожение 7 самолетов – очень высокий результат. С начала вторжения было несколько случаев, когда грамотные действия украинской ПВО позволяли уничтожать российские летательные аппараты в глубине оккупированных территорий или на территории России. Особое место занимает сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем.

Подобные эффективные операции Украины заставляют россиян меняли тактику действий. Теперь оккупанты наконец поняли, что авиации угрожает опасность и необходимо действовать осторожнее.

В случае с А-50 – меньше покрытия по выявлению воздушных целей, а в случае с ударными самолетами-истребителями – меньше находиться рядом с линией фронта или наносить удары с большей дистанции. То есть это меньшая эффективность действий, ведь более осторожно равно менее эффективно,

– сказал Шарп.

Кроме нанесения материального ущерба, основное достижение уничтожения российских самолетов – уменьшение эффективности работы авиации врага.

То, что Вооруженные Силы Украины достигли успеха в оборонительной и в определенной степени в наступательной войне и Украина выдержала эти два года – огромная заслуга украинской ПВО, которая не позволила российской авиации стать первостепенным фактором. Благодаря этому происходило много удачных операций на земле,

– добавил военный обозреватель.

Потеря самолетов существенно влияет на тактику врага. Шарп убежден, что с появлением первых F-16 у украинцев появятся дополнительные возможности создавать угрозы для российских истребителей и ограничит их действия.

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