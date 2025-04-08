Уничтожены ангары, военные здания и техника: Воздушные силы ударили по составам врага на Курщине

В понедельник, 7 апреля, Воздушные силы ВСУ ударили по комплексу складских помещений, который активно использовался оккупационными войсками в Озерках Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Удар по складским помещениям врага

В результате удара были уничтожены ангары, несколько военных зданий, а также техническое оборудование.

Кроме этого, ликвидировано более 30 вояк российской армии, в том числе экипажи БПЛА и ремонтники.

Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности России для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении,

– указывают в Воздушных силах.

Там отметили, что ВСУ наносят удары по действительным военным целям противника и принимают все меры для максимальной защиты гражданского населения.

"Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры врага до прекращения им вооруженной агрессии против украинского народа", – резюмировали в Генштабе.

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Напомним, что недавно в ГУР сообщали, что 3 апреля 2025 года на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "тигр" российских захватчиков.

Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "ахмат восток". Потери врага составили не менее 5 "кадыровцев".