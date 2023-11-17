Поиск решения: может ли быть альтернатива затяжным тревогам из-за полетов МиГ-31
Из-за вылетов российских МиГ-31 в Украине часами может продолжаться воздушная тревога, что очень вредит нашей экономике. Нужно найти гибкий способ в соответствии с уровнем угрозы в каждой области нашей страны.
Это могут быть объявления воздушной тревоги с помощью разных цветов, которые будут означать тот или иной уровень угрозы в каждом регионе. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Требуется гибкое решение
Александр Мусиенко отметил, что нужно искать решение в соответствии с тем, что может быть градация уровня угроз, учитывая, где находится МиГ. Ракета "Кинжал" летит очень быстро в любую сторону, но угроза для каждой области разная.
Если он летает в районе Черного моря, то понятно, что для Херсона или Николаева в это время угрозы больше, чем, например, для Луцка с точки зрения расстояния. Поэтому, по моему мнению, важно найти гибкий способ учитывать, где находится МиГ. Возможно, приравнивать его полеты как полеты тактической авиации вдоль границы,
– сказал он.
Поиск альтернативы затяжным воздушным тревогам сложный, потому что невозможно предположить, будет ли пуск ракеты "Кинжал" по территории Украины. Однако можно найти формулу с помощью цвета тревоги.
"Например, красный – это самый высокий уровень угрозы, поэтому нужно находиться в укрытии. Желтый – это возможный. Если он будет, то оперативно переходит в красный, нужно сразу идти в укрытие. Зеленый – есть тревога, что летает МиГ, чтобы было осознание: если будут пуски ракет, то может быть и красный уровень", – предположил военный эксперт.
Вылеты МиГ-31К: главное
- В октябре 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российские МиГ-31К будут патрулировать нейтральное пространство над Черным морем. Эти самолеты вооружены ракетами "Кинжал".
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что патрулирование МиГ-31К ничего не изменит для Сил обороны Украины. Российские самолеты все равно патрулируют в Черном море и угрожают Украине с Юга и Севера ракетами и авиабомбами разного типа.
- Как объяснил спикер, воздушные тревоги в Украине могут продолжаться и более трех часов, потому что во время вылета МиГ-31 россияне дозаправляют его в воздухе.
- Игнат заявил, что решение о том, отменять ли воздушную тревогу на время длительных полетов российских истребителей МиГ-31К, может принять исключительно высшее руководство государства. Однако угроза есть, потому что "Кинжал", запущенный из МиГ-31К, может долететь до любой точки Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил решить эту проблему и искать решение, чтобы тревоги из-за вылетов МИГ-31 не парализовали Украину.