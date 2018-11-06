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      Воздушные гимнасты устроили благотворительный концерт в Харькове: яркие фото и видео

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      Харьковские гимнасты собирали средства для того, чтобы помочь онкобольным детям и создать в Киеве в Национальном институте рака палату трансплантации костного мозга.

      Приобщился к доброму делу и известный украинский дуэт: Катя Бусканадзе и Никита Бычков. За последний год они покорили зрителей шоу талантов на нескольких континентах.

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      Катю и Никиту мир знает благодаря номеру "Полет во сне", который они представили на американском телешоу Little Big Shots. На концерте в Харькове они выступили в образах озорного Питера Пэна и хрупкой Венди. Этот номер известнейших украинских гимнастов уже покорил Италию, а в Украине его видят впервые. Неделю назад они вернулись с соревнований в Париже. Там харьковский дуэт дошел до второго тура взрослого шоу талантов. На днях должны лететь в Италию на новые соревнования.

      харків
      Участники благотворительного концерта

      Катя Бусканадзе та Микита Бичков,
      Катя Бусканадзе и Никита Бичков, "Полет во сне"

      харків
      Благотворительный концерт в Харькове

      харків
      Ученики харьковской цирковой студии

      Концерт должен помочь создать палату для трансплантации костного мозга в Национальном институте рака. Весомый вклад в это дело внесли все ученики харьковской цирковой студии, на ремонт и оснащение осталось собрать еще полмиллиона гривен. Харьковские гимнасты уже не впервые приобщаются к благотворительным делам. Своими полетами дети уже дважды спасали жизни своих сверстников, которые нуждались в немедленном лечении.

       

      Теги: Новости Украины Новости культуры Дети и несовершеннолетние Новости Харькова Концерты благотворительность
      Источник: 24 канал
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