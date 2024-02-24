Более 18 тысяч вылетов: в Воздушных силах подытожили потери России за два года

Ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину в Воздушных силах подвели итоги. Командующий Николай Олещук очертил главные достижения наших защитников неба.

Напомним, что над Азовским морем вечером 23 февраля был сбит очередной российский самолет ДРЛС А-50У. Это произошло в результате успешной операции ГУР МО и Воздушных сил.

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В Воздушных силах отчитались за свою работу

Николай Олещук отметил, что зафиксировать статистику "военной рутины" непросто, ведь обновляется она почти каждый час. Речь идет о российских А-50 и "сушках", иранских дронах-камикадзе типа "Шахед" и "непобедимых ракетах".

В частности, статистика обновляется вражескими пунктами управления, крейсерами, подводными лодками и целыми штабами флота. В то же время за это время Воздушными силами проведены десятки блестящих операций.

По данным Воздушных сил, целом во взаимодействии с Силами обороны Украины уничтожено:

1905 ракет различных типов (среди них – 43 баллистических и 25 аэробаллистических – Х-47М2 "Кинжал");

4844 – ударных дронов и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня;

340 – самолетов;

325 – вертолетов.

Ежедневно говорю "спасибо" подчиненным за уничтоженные цели и успешную боевую работу. Ведь за каждой этой цифрой – люди,

– добавил Николай Олещук.

По его словам, 730 дней россияне в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а тем временем украинские пилоты в условиях мощного вражеского противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 – на огневое поражение, 8900 – на авиационное истребительное прикрытие.

Командующий Воздушных сил отметил, что пока такие успехи осуществляют на советской технике. Впрочем, сейчас идет процесс ожидания и активной работы над тем, чтобы в ближайшее время к борьбе против страны-агрессорки наконец присоединились F-16.

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