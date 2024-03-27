"Это невероятно быстро": как Воздушные силы сбивают ракеты "Циркон"

Россияне в последнее время начали применять гиперзвуковую ракету "Циркон". Однако Украина имеет достаточно необходимых средств для того, чтобы сбивать их.

В Воздушных силах сделали предположение, что возможное применение Россией этого типа ракет, может быть обусловлено дефицитом других типов ракет. В частности, они могут испытывать эффективность украинской противовоздушной обороны.

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Это очень быстрое оружие

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что Украина имеет необходимые средства для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты ЗМ22 "Циркон".

Он пояснил, что скорость гиперзвукового оружия составляет более 5 махов. Заметим также, что 1 мах эквивалентен примерно 1,2 тысячи километров в час. По его словам, это очень быстрое оружие.

Если мы говорим о "Цирконах", то это примерно 8 – 9 махов. Это невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость спадает. Она становится дозвуковой, где-то 4,5 махов,

– заметил он.

Как отметил Евлаш, когда скорость "Циркона" составляет около 4,5 маха, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее сбивания. Речь идет, например, о SAMP/T или Patriot.

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