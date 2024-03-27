"Это невероятно быстро": как Воздушные силы сбивают ракеты "Циркон"
Россияне в последнее время начали применять гиперзвуковую ракету "Циркон". Однако Украина имеет достаточно необходимых средств для того, чтобы сбивать их.
В Воздушных силах сделали предположение, что возможное применение Россией этого типа ракет, может быть обусловлено дефицитом других типов ракет. В частности, они могут испытывать эффективность украинской противовоздушной обороны.
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Это очень быстрое оружие
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что Украина имеет необходимые средства для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты ЗМ22 "Циркон".
Он пояснил, что скорость гиперзвукового оружия составляет более 5 махов. Заметим также, что 1 мах эквивалентен примерно 1,2 тысячи километров в час. По его словам, это очень быстрое оружие.
Если мы говорим о "Цирконах", то это примерно 8 – 9 махов. Это невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость спадает. Она становится дозвуковой, где-то 4,5 махов,
– заметил он.
Как отметил Евлаш, когда скорость "Циркона" составляет около 4,5 маха, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее сбивания. Речь идет, например, о SAMP/T или Patriot.
На днях Россия нанесла удар по Киеву гиперзвуковыми ракетами
- Утром 25 марта оккупанты запустили баллистические ракеты в направлении Киева. По предположениям, эти ракеты могли быть новейшей разработкой российских военных, а именно гиперзвуковые ракеты "Циркон". Все ракеты были успешно уничтожены.
- Взрывы прогремели в нескольких районах города. Хотя все цели были сбиты, произошло падение обломков. Повреждены частные дома и учебное заведение. Пострадали 10 человек. Двух – госпитализировали, у других – острая реакция на стресс.
- По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, выпустили россияне соответствующие цели с временно оккупированного Крыма.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя удар, призвал Запад предоставить Украине больше Patriot. В то же время посол США в Украине заявила, что Конгресс как можно быстрее должен принять пакет помощи Киеву.
- Кроме того, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что противокорабельных ракет у россиян достаточно много. А обострения с ракетными обстрелами связаны с выборами президента России.