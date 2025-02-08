Очень опасное задание, – Свитан объяснил, как можно уничтожить КАБ

Воздушным силам Украины удалось успешно сбить российский КАБ. Это произошло 6 февраля 2025 года, когда оккупанты атаковали Запорожье. Важно, что это уже не первый случай такой успешной работы.

Есть предположение, что Воздушные силы могли сбить КАБ, используя зенитную установку. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это реально, однако очень опасно.

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Как можно сбить российский КАБ

Роман Свитан объяснил, что использовать зенитную установку для сбивания КАБов можно, однако из-за небольшого радиуса действия это реально только при условии, если бомба будет пролетать над установкой.

Придется заградительной стрельбой останавливать авиационную бомбу, но практически все обломки упадут на зенитку,

– подчеркнул он.

Кроме того, Силы обороны могли найти способ, чтобы противодействовать КАБам, используя радиоэлектронную борьбу. По словам военного эксперта, есть очень мощные РЭБы, которые способны прервать связь авиационной бомбы.

КАБ также можно сбить любой ракетой с радиолокационной системой наведения.

Возможность такая есть, но пока это не масштабировано. Я думаю, что к этому (к сбиванию КАБа – 24 Канал) подошли немного иначе. Нашли более дешевые механизмы для запуска ракет с системой наведения, чтобы россиянам было сложно определить их расположение для противодействия,

– высказался полковник ВСУ в запасе.

Воздушные силы, вероятно, тестируют различные механизмы для поражения российских КАБов, ведь, как добавил Свитан, это не первое и не последнее уничтожение такой бомбы.

К слову, аналитики Defense Express считают, что для противодействия российским КАБам можно использовать зенитные установки ЗУ-23-2, что является простым и экономически выгодным решением. Возможно, этот подход будут масштабировать, а дальнейшая модернизация системы позволит повысить ее точность и эффективность.