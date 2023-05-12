У россиян возле Бахмута 2 варианта – умереть или сбежать: обзор фронта от Свитана

На Бахмутском направлении нашим защитникам удалось не только не потерять ни одну из позиций, но и отбросить оккупационные войска на 2 километра. Это перемещение отсекает россиян и у них остается 2 варианта – быстро сбежать или умереть в окружении.

Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он отметил, что российские захватчики сами залезли в вероятный "котел".

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Возле Бахмута у россиян есть 2 выхода

Свитан отметил, что это начало движения наших войск. В начале любого движения осуществляется разведка боем, которая в определенных точках принесла нам некоторый успех. Это задача штурмовых рот – подойти ко второй линии укреплений и двигаться дальше, в зависимости от принятых решений.

По его словам, направление движения понятно. Речь идет о выходе на Попасную с двух сторон – из Белогоровки и из-под Бахмута. Такого рода движения отсекают Бахмутско-Соледарскую группировку врага от материнских поставок из российской армии.

Это движение отсекает россиян, и у них остается 2 варианта. Первый – это очень быстро убежать, потому что расстояние от Белогоровки до Попасной составляет несколько десятков километров,

– сказал полковник запаса.

Ситуация в районе Бахмута / Скриншот Deep State

Военный эксперт отметил, что захватчики сами залезли в так называемый вероятный котел. А у их "клешни" образовались уже наши "клешни", которыми мы можем отсечь противника. А у россиян остается 2 выхода – принять решение на уход из-под Бахмута и Соледара, либо остаться воевать, но тогда они погибнут в окружении.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Оккупанты уперлись в возвышенности

Полковник запаса отметил, что в данной местности расположение высот и естественных препятствий таково, что наши воины могут удерживаться, поскольку практически идут вниз. А оккупанты уперлись в возвышенности, на которых находятся наши укрепляющие районы.

А сами (россияне – 24 Канал) создать укрепрайон в низине просто не могут. Поэтому, как только мы начали двигаться – они сразу начинают сыпаться,

– объяснил Свитан.

Он добавил, что оккупанты могут создать укрепрайон возле Попасной. Но до нее практически нигде нельзя создать укрепрайон, можно лишь обороняться движением как таковым. Поэтому если мы начнем серьезно двигаться в район Попасной, то у них остается 2 варианта – умереть или сбежать.

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