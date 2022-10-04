Более 170 килограммов тротила и противотанковые мины: что нашли около дамбы на Харьковщине

Украинские защитники продолжают зачистку территорий Харьковской области. Там враг оставил после себя множество опасных предметов. В частности, около одной из дамб обнаружили 175 килограммов взрывчатки.

Вероятно, захватчики планировали взорвать плотину, чтобы затопить населенные пункты. К счастью, украинским военным удалось предотвратить катастрофу. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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Что враг оставил возле гидротехнического сооружения

У одной из харьковских дамб саперы обнаружили около 175 килограммов тротила. Также изъяли 68 противотанковых мин и электродетонаторов.

Все это оставили после себя оккупанты, а нашим взрывотехникам и национальной полиции удалось сорвать планы российских захватчиков.

– подытожил Енин.

Ранее полицейские сообщили, что разминирование деоккупированных территорий Харьковской области займет до двух месяцев. Часть полей могут не успеть обработать до холодов.

К разминированию привлекkb роботизированный комплекс Superdroid Robots "Мастиф". Сначала саперы с помощью дронов обнаруживают противотанковые и противопехотные мины. После этого уничтожают их с помощью робота.

Как спасатели разминируют Харьковщину: смотрите видео

Деокупация Харьковской области: коротко о главном

В начале сентября ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области. Защитники быстро освобождали нашу землю от врага. Оккупанты, которым удалось выжить, стремглав бежали прочь.

9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что уже деоккупировано 30 населенных пунктов.

10 сентября украинский флаг развевался в Купянске. Также наши военные освободили Изюм. Впоследствии десантники, участвовавшие в контрнаступлении, рассказали, что захватчики убегали как мыши.

После деоккупации в лесополосе Изюма обнаружили массовые захоронения людей. Эксгумацию тел завершили только 23 сентября. В общей сложности из-под земли достали около 500 человек. Почти все – гражданские. Часть из них враг безжалостно замучил.

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