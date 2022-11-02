Под Мелитополем масштабное ДТП: столкнулись авто, перевозившие "мобиков"
Около села Приазовское оккупанты попали в ДТП. Там столкнулись 8 автомобилей, которые могли перевозить мобилизованных.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные телеграм-каналы Запорожья.
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На видео, опубликованном очевидцами, виден разбитый транспорт. Пока информации о количестве потерь нет.
Разбитый транспорт в Мелитопольском районе: смотрите видео
В Украине умирают российские мобилизованные
Глава Кремля Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию россиян. По состоянию на 1 ноября известно о как минимум 101 мобилизованного оккупанта, погибшего в Украине. Эти данные подтвердили в минобороны России, поэтому на самом деле они могут быть в разы выше.
Кроме этого, россияне умирали еще во время военной подготовки. Это происходит из-за потасовок, алкоголя, наркотиков, самоубийств и несчастных случаев.
Обратите внимание – на Запорожье находятся кадыровцы: смотрите видео
Что происходит во временно оккупированном Мелитополе: последние новости
- Оккупанты в Мелитополе укрепляют свои позиции и изготавливают бетонные ДОТы – долговременные огневые точки. Оккупанты через город везут противотанковые конусы.
- В Мелитополе оккупанты запретили людям переходить на зимнее время.
- По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты ввели военную цензуру и проверяют телефоны местных жителей. Россияне боятся сопротивления.
- Мелитопольцам запретили говорить по телефону на улице. Сначала враг проверяет человека, а когда он попадает к ним во второй раз, то забирают в плен.
- Оккупанты проверяют детей в Мелитополе. Делают это в школе перед уроками.