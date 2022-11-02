Под Мелитополем масштабное ДТП: столкнулись авто, перевозившие "мобиков"

Около села Приазовское оккупанты попали в ДТП. Там столкнулись 8 автомобилей, которые могли перевозить мобилизованных.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные телеграм-каналы Запорожья.

К теме Объявили каникулы: оккупанты хотят вывезти украинских детей в Россию

На видео, опубликованном очевидцами, виден разбитый транспорт. Пока информации о количестве потерь нет.

Разбитый транспорт в Мелитопольском районе: смотрите видео

В Украине умирают российские мобилизованные

Глава Кремля Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию россиян. По состоянию на 1 ноября известно о как минимум 101 мобилизованного оккупанта, погибшего в Украине. Эти данные подтвердили в минобороны России, поэтому на самом деле они могут быть в разы выше.

Кроме этого, россияне умирали еще во время военной подготовки. Это происходит из-за потасовок, алкоголя, наркотиков, самоубийств и несчастных случаев.

Обратите внимание – на Запорожье находятся кадыровцы: смотрите видео

Что происходит во временно оккупированном Мелитополе: последние новости