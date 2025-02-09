Снаряженные ракетами: возле Украины сейчас находятся 18 Ту-95МС и Ту-160, – мониторы

Россия использует авиацию для нанесения ударов по Украине. Мониторинговые каналы отмечают активность бомбардировщиков.

Вблизи Украины летают самолеты России, которые она использует для обстрелов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Что известно об этом

Мониторинговые каналы пишут, что ни один Ту-160 не совершал перелет на "Энгельс-2", а тем более на авиабазу "Оленья".

Однако вечером 8 февраля с 20:00 2 борта Ту-160 осуществили тренировки в пределах Саратовской области.

Что известно о Ту-95

С момента последнего обновления информации на авиабазе "Энгельс-2" прилетали 3 Ту-95МС для зарядки Х-101.

В 19:34 отмечен взлет 1 борта Ту-95МС с "Энгельс-2", который осуществляет передислокацию на авиабазу "Оленья".

Поэтому 9 февраля известно о минимум 6 бортах Ту-95МС, которые снаряжены Х-101 и находятся на "Оленьей".

Общее количество Ту-95МС и Ту-160 возле Украины по состоянию на 8 февраля составило 18 единиц.