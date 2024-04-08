В марте ударами по пехоте и технике ВСУ опередили россиян втрое, — Черник

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что уже летом российское войско может начать наступление на Донбассе. В то же время аналитики предостерегают, если враг пойдет в наступление, то существует большой риск обвала линии фронта.

В эфире 24 Канала военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник оценил такой сценарий. Отметим, что несмотря на мощное давление врага и дефицит вооружения, украинские военные продолжают держать позиции.

Обратите внимание Замысел врага провалился: куда Россия направляет основной удар на фронте

Пока такой угрозы нет

Как отметил полковник ВСУ в запасе, нельзя пренебрегать никакими сценариями. Надо строить худшие сценарии, изучать их, экспертировать и понимать, что может быть в таком случае.

Обвал фронта произошел, если бы россияне смогли окружить Краматорск и взять его. Это уже действительно было бы серьезно. На эту минуту осыпания фронта пока не видно,

– заметил Черник.

Вооруженные Силы Украины пока имеют запас прочности по снарядам. К тому же есть неплохие новости от Чехии, также сейчас от Эстонии поступает информация о 800 тысячах боеприпасов.

В марте ударами по пехоте и технике ВСУ опередили россиян минимум втрое. Однако несмотря на то, что дроны существенно входят в боевые действия, как признак восьмой физико-технической революции, сейчас на 95% война артиллерии,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, если американцы не разблокируют многомиллионный пакет помощи, то по-настоящему горько может стать на осень, не быстрее.

Партнеры затягивают с помощью Украине