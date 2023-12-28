Вероятный массированный удар на Новый год: сколько ракет одновременно может выпустить враг

В Воздушных силах ВСУ заявили, что в новогоднюю ночь возможны провокации. Предполагают, что оккупанты накопили около 1000 ракет. Но захватчики могут применить определенное количество запаса, который накопили за последнее время.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, что россияне могут попытаться ударить по определенным объектам, в частности, гражданским. Отметим, что в минувшую новогоднюю ночь россияне запустили 45 "Шахедов" – рекордное на тот момент количество ударных БпЛА.

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"В прошлом году они действительно пытались терроризировать, например, Киев как столицу Украины. Демонстрируя, что они "могут это делать", но тогда это не было успешно. Я думаю, что в этом году успешность таких ракетных атак будет еще меньше", – сказал Самусь.

Сколько ракет враг может выпустить примерно за сутки

"200 (ракет – 24 Канал), возможно, но я все же ориентировался на цифру не более 100. Если говорить о, например, одном залпе – то есть примерно за одни сутки", – сказал заместитель директора Центра исследований армии.

Россия имеет ограничение

Стране-агрессору нужно учитывать, что война может быть и в другом регионе. Ведь Россия – самая большая страна мира. Поэтому враг не может использовать все свои ракеты – примерно 1000.

Сейчас россияне ограничены в запуске ракет с морских платформ. В 2022-м году они себе позволяли использовать крылатые ракеты типа "Калибр" фактически без ограничений, ведь доминировали в Черном море. Сейчас ситуация совсем другая.

Враг не может безнаказанно находиться в море, поэтому пытается держать свой флот в Новороссийске и в бухтах, расположенных в восточной части моря. Россия рискует, когда выводит свои подводные и надводные ракетоносители, чтобы ударить по Украине.

Имеются ограничения по морскому компоненту. Стратегическая бомбардировочная авиация может быть использована. И они, конечно, могут использовать баллистику,

– отметил Михаил Самусь.

Оккупанты накапливают ракеты