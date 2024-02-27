В Кремле отреагировали на заявление Макрона о вероятности отправки войск НАТО в Украину

Представитель Путина заявил, мол, в Кремле обратили внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину.

В Кремле изрядно перепугались от самих разговоров о войсках НАТО в Украине, поэтому традиционно прибегли к угрозам. Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

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Реакция Кремля на разговор об отправке войск НАТО в Украину

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Москве известно о том, что Европе обсуждалась тема отправки иностранных военных в Украину.

Если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО,

– заявил пресс-секретарь Путина.

Он добавил, мол, обсуждение на Западе возможности отправки войск в Украину – "важный и новый элемент".

Что предшествовало