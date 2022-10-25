Возможны плановые отключения света в Закарпатье и Ивано-Франковской области: где именно

Российские захватчики в октябре повредили более 400 объектов энергетической инфраструктуры. Специалисты продолжают восстановительные работы. Население предупреждают об отключении электроэнергии.

Так, временные отключения света ввели в Закарпатье и Ивано-Франковской области. Об этом сообщили местные власти. Какие районы остались без света, информирует 24 канал.

На тему Аварийные отключения света в Украине: графики и перечень городов

За соблюдением требований экономии света в Закарпатье следят мобильные группы

Глава Закарпатской ОВА сообщил, что на территории области проводят ремонтно-восстановительные работы. Возможны временные отключения света в Раховском и Тячевском районах.

Также Виктор Микита призвал население максимально снизить потребление электроэнергии. В частности, не включать свет без необходимости. Лучше отключить уличное освещение и наружную рекламу.

С сегодняшнего дня (25 октября – 24 канал) по всей области будут работать мобильные группы проверки выполнения требований экономии электроэнергии,

– подчеркнул глава Закарпатской ОВА.

Чиновник отметил, что мобильные группы сформировали из представителей Нацполиции, Закарпатьяоблэнерго, местного самоуправления и т.д.

Кстати Как сохранить продукты в холодильнике дольше в случае отключения света: советы экспертов

В Ивано-Франковской области также выключат свет

Так, электроэнергию планируют выключить в части населенных пунктов Ивано-Франковской области. В частности:

в Дубовцах Ивано-Франковского района;

Чернелицы Коломыйского района;

в поселке Брошнев-Осада Калушского района;

в Студинке Калушского района;

в Завадке Калушского района,

в селе Пасечная Надворнянского района;

в селе Волчинец Ивано-Франковского городского совета.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Просим вашего понимания. Мы должны набраться терпения, выдержки, твердости духа. Продолжаем экономить электроэнергию. Только так мы победим,

– подчеркнула Онищук.

Городской голова Руслан Марцинкив отметил, что позже веерные отключения могут распространиться на всю территорию Ивано-Франковской области.

Читайте также Отключение света в Украине: полезные советы, как выбрать генератор

В каких регионах отключают электроэнергию

Во время массированной ракетной атаки оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры Украины. В части областей проблемы уже удалось решить. В других регионах на это могут уйти месяцы.

Чтобы вернуть жителям как можно быстрее электроэнергию и починить поврежденные сети, пришлось ввести стабилизационные отключения света.

В частности, 25 октября о веерных отключениях сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Чиновник отметил, что такие ограничения ввели во всех районах области и частично в самом городе Львов.

Также без света снова была часть Киевской области. Стабилизационные мероприятия начались около 9:20. Детальнее читайте по ссылке в материале 24 канала.

До этого Укрэнерго неоднократно предупреждало о выключении света и в других регионах Украины. В частности, в Харьковской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и т.д.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в течение 10 – 20 октября оккупанты повредили более 400 объектов энергетической инфраструктуры.

Что делать, если нет света, газа и воды: смотрите видео