Россия возобновляет авиасообщение с Грузией: как реагируют власти, оппозиция и народ
Российский диктатор Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима с Грузией, а уже 17 мая состоится первый рейс между Россией и Грузией. Грузинские власти поддержали решение Кремля, а оппозиция и народ считают, что это вредит безопасности Грузии.
Об этом 24 Каналу рассказала депутат грузинского парламента Хатия Деканоидзе. По ее словам, у грузинского народа проевропейская и проукраинская позиция.
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Антиукраинская кампания властей Грузии
Хатия Деканоидзе отметила, что оппозиция предостерегала, что такое решение – угроза безопасности и национальным интересам Грузии. Авиакомпания "Azimuth Airlines", которая совершит первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси, находится под санкциями в Украине.
Грузинские власти ведут антизападную и антиукраинскую кампанию уже открыто после 24 февраля. Первый шаг был, когда они не поддержали резолюцию относительно Украины, второй – когда приняли российский закон в первом чтении. 6 марта многие грузины вышли защищать наши интересы,
– сказала она.
Депутат грузинского парламента подчеркнула, что более 80% грузинов считают войну в Украине и своей, ведь часть Грузии временно оккупирована Россией. Сейчас в государстве продолжаются протесты против решения властей.
"Грузинский народ очень хорошо понимает, что это угроза нашей безопасности. Грузины абсолютно проевропейские и проукраинские. Это дело времени, когда грузинский народ окончательно поймет, что нужно не только переизбрать власть, а окончательно отказаться от России", – убеждена Деканоидзе.
Деканоидзе об авиасообщении между Москвой и Тбилиси: смотрите видео
Возобновление рейсов между Россией и Грузией
- Российский диктатор Владимир Путин 10 мая в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан Грузии.
- Российский авиаперевозчик "Azimuth Airlines" сможет осуществлять прямые перелеты из Москвы в Тбилиси, потому что получил на это соответствующее разрешение Агентства гражданской авиации Грузии.
- Как только 10 мая появилась информация о возможном возобновлении авиасообщения между странами, в Грузии под зданием МИД вспыхнули протесты. Они повторились и 15 мая после новости о возобновлении перелетов между Грузией и Россией.
- Акцию протеста вблизи парламента Грузии организовывало "Майское движение". Участие приняли около 100 человек. В руках протестующих можно было увидеть плакаты с лозунгами "No to russian flights" и "Летіть геть", а также флажки Украины и Евросоюза.
- В Офисе Президента Украины и МИД прокомментировали это решение и напомнили грузинским властям, что Россия и для Грузии, и для Украины является общим врагом.