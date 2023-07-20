Россия поднимает градус напряжения: Эрдоган имеет 2 сценария по восстановлению зерновой сделки

Россия вышла из зерновой сделки. Повлиять на решение страны-агрессорки может Турция. Однако сейчас Реджеп Эрдоган не делает заявлений по поводу договоренностей относительно соглашения на экспорт зерна.

Это 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он предположил, что сейчас идет серьезная кулуарная дипломатия по продолжению зерновой сделки.

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Кулуарная дипломатия

На личностных контактах идут переговоры между Турцией и Россией, а также Турцией и странами Евросоюза. Просчитывают различные варианты развития событий.

У Эрдогана есть два сценария, которые его устраивают:

первый – продолжение соглашения, где Турция является ключевой стороной. На тех условиях, которые были раньше. Эрдоган от этого выигрывает, его это устраивает. Тем более, таким образом Турция сможет сохранить нормальные отношения с Россией;

второй – Турция выступает единственным гарантом сделки. Турецкие корабли будут сопровождать суда, которые идут с зерном в украинские порты и выходят из них по коридору.

Эрдоган имеет такое же право, как Россия или Украина объявить определенную часть Черного моря зоной гуманитарной операции и сказать, что она будет прикрываться военными кораблями Турции.

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Угроза топить

Москва откровенно угрожает судам, которые будут направляться в Черноморские порты Украины.

Минобороны России заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

"Это же просто колоссальная эскалация, ведь они (россияне – 24 Канал) заявили, что эти корабли буду считаться участвующими в войне на стороне Украины", – добавил политолог.

Путин понимает, что если какие-то корабли будут следовать по этому маршруту, то топить их – катастрофа. Они смогут попытаться задержать их, но не найдут там никакого оружия. Устроить провокацию тоже будет проигрышно.

"Они просто словесно градуса напряжения поднимают, надеясь, что это сработает и в информационном плане смогут дожать эту историю и выбить себе преференции", – отметил Рейтерович.

Стандартный нарратив

Было очевидно, что сначала россияне начнут играть роль вроде бы категорически против и запрещают после завершения зерновой сделки проход любых судов. А впоследствии выходит Путин и очень долго жалуется на то, что Россия "спасала" весь мир от голода, а не Украина.

Озвучивает те требования – "хотелки", по которым Россия готова вернуться к соглашению на экспорт зерна. Ведь сама в ней заинтересована и хотела бы ее реализовать, но хочет для этого выбить дополнительные преференции.

– сказал политолог.

Сейчас начинается процесс торга, который продлится несколько недель. Здесь многое будет зависеть от стран, которые не одни в Черном море и имеют гораздо большую военную мощь и сами могут гарантировать прохождение этого зернового соглашения.

Очень показателен момент, что Путин похвалил ООН, которая "по-настоящему" хотела продлить сделку. Такое заигрывание может быть потенциально опасным. К тому же генсек ООН Антониу Гутерреш говорил, что он не против возвращения российского банка в SWIFT и не прочь пойти на уступки России в обмен на то, чтобы она разрешила продление сделки.

Нам следует обратить на это внимание, но спокойно реагировать. Ведь лицом, которое будет иметь колоссальное влияние на продолжение или переформатирование этого соглашения, является президент Турции Эрдоган,

– заметил Рейтерович.

По его мнению, в ближайшее время мы услышим заявления России о том, что она готова к компромиссам, уступкам и готова дальше продолжать соглашение, но на других условиях.

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