Эта тема переходит в "серую зону", – Алиев о проблеме возвращения политических заключенных
Россия незаконно удерживает на своей территории граждан Украины из временно оккупированного Крыма. Процесс возвращения политических заключенных с территории страны-агрессорки не двигается.
Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник и соучредитель общественной организации Крым SOS Алим Алиев. По его словам, Россия очень сложно соглашается на обмен крымских татар.
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Политзаключенные – "разменная монета" для России
Алиев отметил, что Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, сейчас находится за решеткой на территории России, хотя раньше он был в Симферополе.
Правозащитник объяснил, что российские оккупанты делают это, чтобы ограничить родственникам и адвокатам доступ к политзаключенным. Сейчас их не могут посещать украинские и европейские дипломаты, как это было до начала полномасштабного вторжения.
Таким образом эта тема, к сожалению, переходит в "серую зону". Знаю, что украинские правозащитники много работают над темой политических заключенных. Но для России это "разменная монета",
– подчеркнул он.
Алиев о политических заключенных из Крыма: смотрите видео
Нариман Джелял: что известно
- Утром 4 сентября 2021 года сотрудники ФСБ России пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу, а после этого похитили его из собственного дома.
- Силовики вывезли его в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района Крыма. Они незаконно удерживали крымского татарина в наручниках и с мешком на голове.
- Арестовали же Наримана Джеляла по так называемому "делу" о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное, где произошел взрыв. Осенью 2021 года Россия обвинила его и в якобы контрабанде взрывного устройства.
- В сентябре 2022 года оккупационный суд в Крыму "приговорил" заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла к 17 годам тюрьмы.