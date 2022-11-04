Путина просто "вычеркивают", – Яковенко о вынужденном возвращении в зерновое соглашение

Россия 29 октября приостановила участие в зерновом соглашении, однако уже в начале ноября вернулась. Такой шаг стал еще одним унижением Владимира Путина.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, своим выходом из зернового соглашения российский диктатор пытался устроить "голодные игры".

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О чем свидетельствует возвращение России к зерновому соглашению

Однако у Путина ничего не получилось, ведь ему дали понять, что все может работать без России.

На самом деле, Путин столкнулся с тем, что его просто отменяют. Есть такая культура отмены сейчас на Западе, и она затронула главу Кремля. Путина просто вычеркивают,

– отметил Яковенко.

После того, как российскому диктатору дали понять, что зерновое соглашение будет работать и без него, ему ничего не оставалось, как вернуться.

"А что ему делать? Атаковать турецкие военные корабли? Вряд ли это возможно. Атаковать корабли НАТО? Это тоже невозможно", - заметил журналист.

Мировые лидеры больше не считаются с Путиным

По словам Яковенко, это уже не первый случай, когда мировые лидеры игнорируют Путина и его мнение.

На состоявшемся в сентябре саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде главу Кремля встречали как руководителя второстепенной страны .

Впоследствии история повторилась в Астане, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался говорить с Путиным об Украине без представителей Киева.

Российский журналист отметил, что все это свидетельствует о превращении российского диктатора из субъекта мировой политики в объект.

Путин становится немного комическим человеком, который пытается что-то сделать и дальше изображать из себя лидера великого государства. Однако таким его уже никто не считает,

– сказал Яковенко.

Игорь Яковенко рассказал о том, как Путин стал посмешищем: смотрите видео

Возвращение России к зерновому соглашению: что известно