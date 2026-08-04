Впервые за долгое время: в воздух поднимался МиГ-31К, по всей Украине была объявлена тревога

Вечером 4 августа по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за взлета вражеского МиГ-31К, что вооружено гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взлете вражеского МиГ-31К?

Воздушная тревога во всех областях Украины прозвучала около 20:21. Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в небо свой носитель гиперзвуковых ракет.

В воздухе МиГ-31К! Угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал"!

– писали военные.

Мониторы сообщали, что самолет оккупанты подняли с аэродрома "Саваслейка".



Всеукраинская воздушная тревога вечером 4 августа / Скриншот с сайта alerts.in.ua

В 20:37 ВВС ВСУ объявили об отбои тревоги по МиГ-31К.

Согласно данным из телеграм-канала Воздушных сил ВСУ, в последний раз враг поднимал самолет МиГ-31К 26 июня. Тогда оккупанты не производили пусков ракет "Кинжал".

Стоит отметить, что российский МиГ-31К представляет собой потенциальную угрозу для нашего государства из-за его способности нести гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.

Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут нести крылатые ракеты.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

В телеграм-канале Monitor пояснили, что взлеты самолетов МиГ-31К могут осуществляться, в том числе, для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и т. д. Почему тревога объявляется во всех областях нашей страны.

Эксперты отметили, что Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские самолеты находятся на расстоянии нескольких областей России от государственной границы Украины.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, вечером 4 августа россияне также провели атаку на Украину беспилотниками. Подробнее об опасности – читайте в нашем материале.