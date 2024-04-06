Враг атаковал 32 "Шахедами" и 6 ракетами: сколько целей сбила ПВО
Источник:Генштаб ВСУ
Ночью 6 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину. В общей сложности агрессор выпустил 32 дрона-камикадзе. Кроме того, он ударил 6 ракетами разных типов.
По ударным дронам и ракетам мощно отработали силы противовоздушной обороны. Сколько удалось сбить, передает 24 Канал.
Интересно Не очень типично, – в ОК "Юг" назвали область, где атака "Шахедами" была "очень концентрированной"Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Защитники неба сбили почти все "Шахеды" и половину ракет
Ночью 6 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив 32 БПЛА типа Shahed. Враг запускал дроны из районов Приморско-Ахтарска и Курска.
Силами и средствами противовоздушной обороны 28 ударных БПЛА были уничтожены,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Под утро оккупанты запустили 6 крылатых ракет различных типов. В частности, ударили тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.
Сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр",
– сообщили в Воздушных силах.
Командующий Николай Олещук подчеркнул, что российские убийцы продолжают террор украинцев, бьют по Харькову и другим мирным городам. К сожалению, есть погибшие и раненые. Генерал-лейтенант выразил соболезнования семьям жертв.
"Делаем все, чтобы получить больше инструментов для защиты наших людей от агрессора. Спасибо всем, кто держал небо сегодня!" – подчеркнул Олещук.
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В Харькове есть жертвы и раненые
- В результате ночных ударов России по Харькову погибли 6 человек. Еще по меньшей мере 10 получили ранения.
- Председатель ОВА Олег Синегубов рассказал, что самому молодому пострадавшему 23 года. Парень получил взрывную травму и осколочные ранения.
- В среднем состоянии также 25-летняя и 71-летняя женщины, 6 мужчин от 35 до 85 лет.
- Другие пострадавшие – с легкими ранениями.
- Также в Харькове повреждены многоэтажки, АЗС, магазин, автомобиль.
- "Исключительно гражданские объекты", – подчеркнул Синегубов.