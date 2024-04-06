Враг атаковал 32 "Шахедами" и 6 ракетами: сколько целей сбила ПВО

Ночью 6 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину. В общей сложности агрессор выпустил 32 дрона-камикадзе. Кроме того, он ударил 6 ракетами разных типов.

По ударным дронам и ракетам мощно отработали силы противовоздушной обороны. Сколько удалось сбить, передает 24 Канал.

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Ночью 6 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив 32 БПЛА типа Shahed. Враг запускал дроны из районов Приморско-Ахтарска и Курска.

Силами и средствами противовоздушной обороны 28 ударных БПЛА были уничтожены,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Под утро оккупанты запустили 6 крылатых ракет различных типов. В частности, ударили тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр",

– сообщили в Воздушных силах.

Командующий Николай Олещук подчеркнул, что российские убийцы продолжают террор украинцев, бьют по Харькову и другим мирным городам. К сожалению, есть погибшие и раненые. Генерал-лейтенант выразил соболезнования семьям жертв.

"Делаем все, чтобы получить больше инструментов для защиты наших людей от агрессора. Спасибо всем, кто держал небо сегодня!" – подчеркнул Олещук.

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