Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры на Львовщине

Россия атаковала Львовскую область утром 28 ноября. Под прицелом были объекты энергетической инфраструктуры.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОГА Максима Козицкого. На Львовщине более 500 тысяч абонентов остались без света.

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Что известно об атаке на Львовскую область

Утром 28 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Львовской области. Козицкий сообщил, что под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры,

– написал председатель ОВА.

Впоследствии председатель ОВА сообщил, что по состоянию на 9:42 из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения, без электроснабжения на Львовщине остались 523 тысячи абонентов.

К слову, в Минэнерго сообщили, что удары по энергообъектам произошли по всей Украине. Вследствие этого оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии, которые будут сняты как только будет позволять ситуация с безопасностью.

Также утром враг атаковал критическую инфраструктуру Ровенской области. Председатель ОГА Александр Коваль сообщил, что в области без света остались почти 300 тысяч абонентов, наблюдаются перебои с водоснабжением.