Враг атаковал укрепления ВСУ на Лиманском направлении, – ОСГВ "Хортица"

Российские войска пытались захватить позиции ВСУ на Лиманском направлении. Оккупанты атаковали украинских защитников, но успехов не имеют.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ОСГВ "Хортица".

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Ситуация на Лиманском направлении

Как сообщают военные, российские войска совершили атаку на укрепления ВСУ возле населенного пункта Ямполовка. Также враги пытались прорвать оборону в районе Белогоровки на Северском направлении.

Благодаря слаженным действиям воинов ВСУ наши позиции удалось сохранить, враг их не занял.

Боевые действия возле Ямполовки: смотрите на карте

Ситуация возле Белогоровки в Луганской области: показываем на карте

Боевые действия на других направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Хортица"