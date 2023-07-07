Враг даже не подозревает: агенты "Атеш" в Мелитополе пробрались в ряды росгвардии

Партизаны движения "Атеш" смогли пробраться и вступить в ряды росгвардии. Теперь агенты "следят за порядком" во временно оккупированном Мелитополе.

К слову, поддерживает оккупантов всего 5% всего населения. По информации мэра Мелитополя, более 35% – заявили, что ждут деоккупацию.

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"Атеш" проник в росгвардию

Партизаны сообщили, что агенты смогли вступить в росгвардию в Мелитополе, чтобы знать о планах врага. По их словам, российские захватчики даже не подозревают, кто работает рядом с ними.

Россияне даже не подозревают, кто среди них. С каждым днем все больше военнослужащих России переходят на верную сторону. Мы собираем информацию, готовим мероприятия и саботируем приказы,

– сообщили в "Атеше".



Агенты "Атеш" в подразделении росгвардии / фото "Атеш"

Какая ситуация в оккупированном Мелитополе: последние новости