Враг днем атаковал "Калибрами" из Черного моря: сколько ракет удалось уничтожить

Днем 26 июля враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Украинская ПВО сработала отлично.

Вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. В результате были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".

Обратите внимание Во время ракетной атаки в Виннице могла находиться Елена Зеленская

Детали дневной атаки Украины

Как рассказали в Воздушных силах, около 13 часов 26 июля враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Предварительно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки.

В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. К счастью, обе ракеты сбиты в Винницкой области.

Важно! По состоянию на вечер 26 июля в воздухе остаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вражеские самолеты двигаются в район пусков – Каспийское море. Примерное время выхода на пусковые рубежи 17:00. В случае опасности – направляйтесь в укрытие!

Воздушные силы отметили, что ориентировочное время подлета крылатых ракет из Каспия час-полтора. Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17:40. Также не исключены пуски крылатых ракет из акватории Черного моря.

Атака Украины 26 июля: все, что известно

В Украине объявили воздушную тревогу днем 26 июля. В Винницкой области местные жители слышали звуки взрывов.

Воздушную тревогу в Винницкой области объявляли в 13:31. Отметим, что сирены звучали в других регионах и столице. В Воздушных силах отметили, что тревога была связана с пусками крылатых ракет с восточного направления.

Мониторинговые группы писали о работе ПВО по областям. Также в телеграм-каналах отмечали, что "ракеты маневрировали" между Винницкой и Житомирской областями.

Позже взрывы слышали и в Житомирской области.

Как стало известно, во время воздушной тревоги и взрывов в Виннице могла находиться первая леди Елена Зеленская.

Напомним, что накануне Наталья Гуменюк сообщала, что враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. По ее словам, воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными.