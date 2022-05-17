Враг обстрелял морскую инфраструктуру Очакова и центр Николаева: многие бомбы не сдетонировали

Российские оккупанты продолжают бомбить украинские города. В частности, 16 мая они обстреляли кассетными бомбами Николаев. Однако не все боеприпасы сдетонировали.

В ОК "Юг" рассказали, что боевые действия продолжаются на боевых позициях вдоль линии столкновения. Враги активности не проявляют, однако совершают ракетные атаки по Николаевщине и Одесщине.

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Оккупанты обстреляли Одесщину и Николаевщину

Захватчики 16 мая нанесли ракетный удар по морской инфраструктуре Очакова. Также они обстреляли центральный район Николаева с реактивных систем залпового огня. Оккупанты использовали запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы, оказывающие неизбирательное действие.

Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод. Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС,

– рассказали в ОК "Юг".

В свою очередь, Одесщину обстреливали ракетами из самолетов стратегической авиации. Вражеский обстрел поразил объект туристической инфраструктуры и разрушил несколько соседних частных построек.

"Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, рашисты попадают в гражданские объекты. В результате чего страдают мирные жители регионов", – добавили защитники.

И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, среди которых тяжелораненый 6-летний ребенок. При повторном за сутки вражеском ударе в направлении Одессы ракету сбили силы противовоздушной обороны.

В то же время корабельная группировка оккупантов, состоящая из 4 ракетных и 7 десантных кораблей, продолжает держать блокаду судоходства. Враги угрожают ударом не менее 30 крылатых ракет и сохраняют вероятность высадки десанта.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

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Кратко о ситуации в Одесской и Николаевской областях

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