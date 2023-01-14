Враг попал по объекту критической инфраструктуры Львовской области: возможны перебои со светом и водой

14 января россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Целили они, как обычно, не только по гражданской, но и критической инфраструктуре.

Так, первые сообщения о взрывах во Львовской области появились в 15:39. А уже впоследствии во Львовской ОВА сообщили о попадании по критической инфраструктуре.

Важно По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов

Попадание может привести к перебоям

Максим Козицкий сообщил, что попадание по объекту критической инфраструктуры произошло не в самом городе, а в области. Поэтому у львовян возможны перебои с поставкой воды и электроэнергии.

Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!

– написал Максим Козицкий.

Ракетный обстрел Львова

Отметим, что в области эффективно работает ПВО. Так, в 15:39 появились первые сообщения о взрывах на Львовщине, которые звучали в результате работы защитников Украины.

Более того, в сети сообщили, что силы ПВО также сбили одну российскую ракету над областью.

Массированная ракетная атака 14 января: что известно

Утром 14 января глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Россия подняла в небо 17 вражеских стратегических бомбардировщиков. Он отметил, что возможна новая массированная ракетная атака.

Зафиксировали также в Черном море движение русских кораблей. Там враг вывел 5 ракетоносителей, количество "Калибров" на которых может достигать 36.

После объявления воздушной тревоги над Украиной глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Они летят на Винницкую область, а также есть угроза ракетного удара на Житомирщине.

Строго запрещено фиксировать на фото и видео и публиковать в сети не только прилеты, но и работу украинского ПВО, ведь это может привести к корректировке огня!