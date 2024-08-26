Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине: ранены 5 человек

Россия массово атаковала ударными БпЛА по Украине в ночь на 26 августа. В частности, под ударом оказалась Полтавская область.

В области был поражен промышленный объект. В ОВА сообщили о раненых в результате ночной атаки.

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Что известно об ударе по Полтавщине

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что оккупанты попали в промышленный объект на Полтавщине.

В результате вражеской атаки травмированы пять человек.

Пронин также призвал не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до отбоя.

Заметим, что в небе над Украиной до сих пор находятся десятки "Шахедов". Также в в воздушном пространстве фиксируют крылатые ракеты врага. Также Россия подняла в небо 6 самолетов Ту-22М3.

К слову, ранее в Киевской ОВА рассказали подробности относительно отбитой первой волны ударных БпЛА. Там рассказали, что по состоянию на 5:30 было уничтожено около десятка ракет, сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.