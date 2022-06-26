Враг сатанеет и хочет нас запугать, – Кличко после ударов призвал киевлян не терять бдительности
Источник:Виталий Кличко
Вооруженные силы России 26 июня нанесли авиаудар по Киеву, в результате чего попали в многоэтажку. Столичный мэр Виталий Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами тревоги.
Россияне стремятся посеять панику и уныние, – Кличко
Виталий Кличко отметил, что циничные кафиры наносят удары не только по военным объектам, но уничтожают жилые дома и детские сады.
К теме Россияне цинично врут об обстреле Киева, обвиняя Украину в "постановке"
Враг сатанеет и хочет нас запугать, посеять панику и уныние,
– сказал он и добавил, что не время терять бдительность.
Киевский мэр просит местных жителей соблюдать элементарные правила, которые могут сохранить жизнь. В частности, спускаться в укрытие, когда раздается сигнал тревоги.
Кроме того, Кличко призвал не публиковать фото и видео сразу после вражеских ударов, поскольку это ставит под угрозу жизнь спасателей.
Что известно об авиаударе по Киеву
- Вооруженные силы России с утра 26 июня со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 атаковали Киев. Российские высокоточные ракеты Х-101 были выпущены из Каспийского моря.
- Одна из ракет попала в киевскую многоэтажку в Шевченковском районе. Спасатели в 06:29 получили уведомление о пожаре на площади 300 квадратных метров.
- В результате обстрела пострадали четыре человека. Среди тех, кого уже удалось спасти, была 7-летняя девочка. Под завалами бетонной плитой зажало мать ребенка – 36-летнюю гражданку России . К счастью, ее тоже смогли спасти и она находится в больнице.
- Девочка, пострадавшая в результате удара кафиров, была успешно прооперирована . Пока ее жизни ничего не угрожает. Также пострадала от обстрелов врага бежавшая из оккупированного Северодонецка женщина .
- Известно, что еще одна вражеская ракета попала в детский сад , а остальное сбили подразделения противовоздушной обороны. Кроме того, в результате попадания снаряда в Шевченковском районе был поврежден водопровод .
- Обстрел Киева осудил президент США Джозеф Байден, назвав действия России проявлением варварства . Сопредседатель Европейского совета Карл Бильдт заявил, что утренняя ракетная атака – это целенаправленный сигнал лидерам G7 , собирающимся вместе в Германии.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к лидерам G7 после удара России по Киеву. Он призвал ужесточить санкции против России и предоставить Украине тяжелое вооружение.