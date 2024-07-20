Враг ударил ночью "Шахедом" по энергообъекту на Сумщине

Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В ночь на 20 июля страна-агрессор атаковала энергообъект на Конотопщине.

По Сумской области российские войска ударили "Шахедами". Последствия вражеской атаки ликвидируются.

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Что известно об атаке "Шахедов" на Сумщину

В Сумской ОВА рассказали, что в ночь на 20 июля российские войска в очередной раз терроризировали область ударными БпЛА типа "Шахед".

В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Конотопщины, применив БпЛА типа "Шахед",

– сообщили в ОВА.

Там добавили, что на месте инцидента работают все необходимые службы. Также продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также в ОВА сообщили, что один из вражеских беспилотников был ликвидирован силами противовоздушной обороны. Продолжается ликвидация последствий атаки россиян.

К слову, под ударом "Шахедов" также оказался Киев. Там в Соломенском районе столицы было зафиксировано падение обломков дрона.