Враг ударил по Черкасщине: есть попадания в дома, 6 пострадавших
Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. В частности, 29 декабря захватчики ударили по Черкасской области.
Алексей Кулеба сообщил, что российская ракета попала в частные дома. К сожалению, пострадали 6 человек.
Обратите внимание В Черкассах и Сумах слышали взрывы: в большинстве областей Украины звучала воздушная тревога
Один из пострадавших – в тяжелом состоянии.
Попадание вражеской ракеты по частным домам. Предварительно, шесть пострадавших, один – тяжелый. Также повреждены 12 частных домов,
– говорится в сообщении.
Массированная ракетная атака 29 декабря
Российские оккупанты 29 декабря совершили самую массированную атаку с воздуха. Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты выпустили по Украине примерно 110 ракет. Впоследствии Воздушные силы рассказали о своем результаты.
Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что украинским героям удалось ликвидировать:
- 27 "Шахедов";
- 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый террористический удар по Украине. Врагу не удастся реализовать свои планы.