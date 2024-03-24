Враг ударил по Львовской области "Кинжалами": попали в тот же объект, что и ночью

Во время воздушной тревоги утром 24 марта российские захватчики обстреляли Львовскую область. Известно, что враг пустил свою ракету типа "Кинжал".

Предварительно враг мог запустить свои печально известные "Кинжалы" с самолетов МиГ-31К. До этого Воздушные силы предупреждали о наличии этих вражеских воздушных судов в небе страны-агрессора.

К теме Второй раз за день масштабная воздушная тревога: украинцев предупредили об опасности

Враг атаковал Львовскую область "Кинжалами"

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами".

Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью,

– подчеркнул чиновник.

Козицкий отметил, что пожарных, которые тушили пожар на этом объекте, вовремя предупредили об атаке. Поэтому они успели переместиться в безопасное место.

По предварительным данным, пострадавших на объекте критической инфраструктуры во Львовской области нет.

Стоит отметить, что мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что во Львовской области в 9:34 прозвучали мощные взрывы. До этого писали о движении скоростных целей в направлении области.

Враг массированно атаковал Львовскую область

Ночью 24 марта враг нанес массированный удар по Львовской области с воздуха. В частности, известно, что враг запускал как беспилотники типа "Шахед", так и крылатые ракеты с дальней авиации в Энгельсе.

Около 4 часов во Львовской области раздались взрывы. Тогда сообщали о работе противовоздушной обороны по вражеским объектам. Через час во Львовской области услышали повторные взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, по предварительной информации, на Львовскую область летело около 20 ракет и 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Городской голова отметил, что целью врага было нанести удары по критической инфраструктуре Львовской области.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ночной атаки в области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры. Информация о пострадавших в пределах области тогда не поступала.