Враг ударил по Одессе: повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Россия атаковала Одессу 25 марта. Глава ОВА рассказал о последствиях атаки по городу.

Враг активно бьет по этому южному городу, атакуя его и ракетами, и беспилотниками. В половине шестого вечера в Одессе слышали сильные взрывы.

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Какие последствия атаки в Одессе 25 марта

По состоянию на сейчас – трое пострадавших женщин. К счастью, ранения не тяжелые. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают,

– написал Олег Кипер.

Также он сообщил, сказалась ли атака на энергоснабжении горожан.

На 19:00 более 300 тысяч одесситов без электроэнергии. Впрочем, это не означает, что свет не вернут.

"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов. Сохраняем спокойствие, заряжаем повербанки и верим в ВСУ", – подытожил глава ОВА.

Силы обороны Юга детализировали, куда целился враг. Также там обновили данные о количестве раненых в результате удара – оно выросло.

Враг продолжает ракетные атаки. Применяет различные виды оружия. Вновь ударил по рекреационной зоне Одессы двойным ударом по баллистической траектории. Два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла. Предварительно известно о 4 раненых,

– говорится в сообщении.

Россияне запускают скоростные цели

Утром враг атаковал Киев. Все произошло очень быстро, ведь били "Цирконами" из Крыма. Тревога прозвучала уже вместе со взрывами.

Мониторинговые каналы предупредили, что стоит реагировать на пуски баллистики из Крыма. Под вечер оккупанты запустили ракеты по Полтавской области и Одессе.