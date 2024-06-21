В Кривом Роге враг ударил по продовольственному складу: есть раненые, ОВА показала жуткие кадры
Российские захватчики 21 июня атаковали Кривой Рог. Оккупанты ударили по продовольственному складу.
В ОВА рассказали о последствиях ракетного удара. Также показали фото с места обстрела.
Смотрите также В Одесской области был взрыв: враг ударил баллистикой по прибрежной зонеКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Удар по Кривому Рогу: есть пострадавшие
Сергей Лысак сообщил, что после обеда оккупанты попали ракетой по продовольственному складу в Кривом Роге. Пожар, возникший на месте прилета, уже потушили.
По уточненной информации, пострадали два мужчины 60 и 22 лет. Их состояние удовлетворительное. Получили помощь на месте,
– написал председатель ОВА.
Впоследствии Александр Вилкул уточнил, что россияне баллистической ракетой "Искандер-М" атаковали продуктовые склады.
Двое раненых – мужчина 64 года (сторож) легкий, ссадины, оказана помощь на месте. Парня 22 года, госпитализированы в больницу, не тяжелый,
– рассказал чиновник.
Также добавил, что обычно на этих складах много работников, но из-за отключения электроэнергии сегодня людей отпустили раньше. В результате обстрела также выбиты окна в школе и домах.