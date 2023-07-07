Враг ударил по Запорожью: есть попадания, вспыхнул пожар
Источник:Юрий Малашко
Российские оккупанты атаковали Запорожье. Враги ударили в объект инфраструктуры в многотысячном городе в середине дня.
По данным властей, люди не пострадали. Глава Запорожской областной военной администрации пояснил, что было попадание снарядами С-300.
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Что известно об атаке по Запорожью
Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе в середине дня. Произошло возгорание одного из зданий,
– заявил глава Запорожской ОВА.
По его данным, специалисты работают, чтобы ликвидировать последствия атаки российских захватчиков.
"К счастью, жители Запорожья не пострадали", – заверил Юрий Малашко.
Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев объяснил, что по состоянию на 15:16 7 июля городские службы работают в штатном режиме.
В настоящее время городские службы работают в штатном режиме,
– заверил Куртев.
Кстати, тревога в Запорожье и области ночью и днем 7 июля звучала несколько раз. Людей традиционно призывали пройти в укрытие.
Россия атаковала Львов
- В ночь на 6 июля российские захватчики атаковали Запад Украины. Воздушные силы ВСУ рассказали, что Кремль запустил несколько групп ракет, которые направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.
- Враги атаковали Львовскую область. Известно, что наши Воздушные силы смогли уничтожить 7 из 10 вражеских ракет "Калибр".
- К сожалению, российская ракета попала в жилой дом во Львове и больше всего разрушила верхние этажи дома. Россия убила во Львове 10 человек, еще 42 ранены.
- Журналисты 24 Канала спаслись благодаря дверному косяку в их квартире. Ведь враг уничтожил 3-й и 4-й этаж в соседнем подъезде их дома. Подробнее об их истории читайте здесь.