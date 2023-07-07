Враг ударил по Запорожью: есть попадания, вспыхнул пожар

Российские оккупанты атаковали Запорожье. Враги ударили в объект инфраструктуры в многотысячном городе в середине дня.

По данным властей, люди не пострадали. Глава Запорожской областной военной администрации пояснил, что было попадание снарядами С-300.

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Что известно об атаке по Запорожью

Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе в середине дня. Произошло возгорание одного из зданий,

– заявил глава Запорожской ОВА.

По его данным, специалисты работают, чтобы ликвидировать последствия атаки российских захватчиков.

"К счастью, жители Запорожья не пострадали", – заверил Юрий Малашко.

Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев объяснил, что по состоянию на 15:16 7 июля городские службы работают в штатном режиме.

В настоящее время городские службы работают в штатном режиме,

– заверил Куртев.

Кстати, тревога в Запорожье и области ночью и днем 7 июля звучала несколько раз. Людей традиционно призывали пройти в укрытие.

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