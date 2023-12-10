Есть жалобы на качество: как корейские боеприпасы повлияли на действия врага

Россияне с начала октября 2023 пытались наступать на Авдеевку пехотой и бронетехникой. Однако сейчас враг снова активизировал применение артиллерии в этом направлении.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что усиление интенсивности артиллерийских обстрелов со стороны противника связано с тем, что до подразделений россиян наконец-то доехали снаряды из КНДР. Однако северокорейское оружие небезупречно.

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Безумное огненное давление

Хотя у российских артиллеристов много нареканий на качество боеприпасов из Северной Кореи, однако у врага достаточно артиллерийского вооружения и боеприпасов к ним, чтобы системно и методично готовить по украинским защитникам.

Россияне используют 40 тысяч боеприпасов, начиная от 82-миллиметровых мин и большего калибра, в сутки – только в Восточном направлении фронта. Это безумное огневое давление на наших защитников, которое сказывается на них,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Сейчас враг не так активно использует бронетехнику из-за неблагоприятных погодных условий. Он не может на ней двинуться нашими полями, ведь застрянет в грязи. Однако как только почва стабилизируется из-за крайне низких температур, оккупанты возобновят тактику активного использования бронетехники, в частности танков.

Ситуация в Авдеевке: важное

Оккупанты не прекращают штурмовать Авдеевку, в частности коксохимический завод. Однако украинские силы продолжают удерживать его в своих руках.

В то же время самая сложная ситуация вблизи промзоны завода, где россияне обстреливают из артиллерии и авиации его помещения, превращая их в кучу кирпичей и строительного мусора.

Также враг несет очень тяжелые потери возле Авдеевки. Россияне повторяют ту же тактику, которую использовали в Бахмуте – "засыпают" Авдеевку телами своих солдат. Из 5 россиян на этом участке фронта погибают 4 единицы личного состава врага.

Аналитики ISW предполагают, что Владимир Путин наверняка отдал приказ захватить Авдеевку и предположительно Купянск до президентских выборов, которые должны пройти в России 17 марта 2024 года. Таким образом, должна быть продемонстрирована поддержка Путина со стороны российских военных.