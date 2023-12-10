Есть жалобы на качество: как корейские боеприпасы повлияли на действия врага

10 декабря 2023, 09:23
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Россияне с начала октября 2023 пытались наступать на Авдеевку пехотой и бронетехникой. Однако сейчас враг снова активизировал применение артиллерии в этом направлении.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что усиление интенсивности артиллерийских обстрелов со стороны противника связано с тем, что до подразделений россиян наконец-то доехали снаряды из КНДР. Однако северокорейское оружие небезупречно.

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Безумное огненное давление

Хотя у российских артиллеристов много нареканий на качество боеприпасов из Северной Кореи, однако у врага достаточно артиллерийского вооружения и боеприпасов к ним, чтобы системно и методично готовить по украинским защитникам.

Россияне используют 40 тысяч боеприпасов, начиная от 82-миллиметровых мин и большего калибра, в сутки – только в Восточном направлении фронта. Это безумное огневое давление на наших защитников, которое сказывается на них,
– подчеркнул Владислав Селезнев.

Сейчас враг не так активно использует бронетехнику из-за неблагоприятных погодных условий. Он не может на ней двинуться нашими полями, ведь застрянет в грязи. Однако как только почва стабилизируется из-за крайне низких температур, оккупанты возобновят тактику активного использования бронетехники, в частности танков.

Обратите внимание! Американский институт изучения войны в октябре предполагал, что Северная Корея отправила россиянам в 1 000 контейнеров с боеприпасами. В каждом контейнере содержится от 300 до 500 артиллерийских снарядов. Вероятно, Пхеньян предоставил Москве от 300 до 500 тысяч единиц боеприпасов. Этого количества должно было хватить примерно на месяц ведения обстрелов.

Ситуация в Авдеевке: важное

  • Оккупанты не прекращают штурмовать Авдеевку, в частности коксохимический завод. Однако украинские силы продолжают удерживать его в своих руках.
  • В то же время самая сложная ситуация вблизи промзоны завода, где россияне обстреливают из артиллерии и авиации его помещения, превращая их в кучу кирпичей и строительного мусора.
  • Также враг несет очень тяжелые потери возле Авдеевки. Россияне повторяют ту же тактику, которую использовали в Бахмуте – "засыпают" Авдеевку телами своих солдат. Из 5 россиян на этом участке фронта погибают 4 единицы личного состава врага.
  • Аналитики ISW предполагают, что Владимир Путин наверняка отдал приказ захватить Авдеевку и предположительно Купянск до президентских выборов, которые должны пройти в России 17 марта 2024 года. Таким образом, должна быть продемонстрирована поддержка Путина со стороны российских военных.

Автор: Вікторія Грабовська