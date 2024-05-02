Оккупанты ударили по Горняке: 2 жертвы, 6 раненых
Источник:МВД
Российские оккупанты ударили по городу Горняк Донецкой области. Обстрел оккупантов спровоцировал пожары в частном жилом секторе.
Оккупанты ударили по населенному пункту 1 мая. Перед этим оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами поселок Золочев, что в Харьковской области.
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Что известно об атаке по Горняку
Вчера (1 мая – 24 Канал) россияне обстреляли город Горняк. В результате вражеского удара 2 человека погибли и 6 получили ранения,
– заявили в МВД.
В результате обстрела врагов возникли пожары в частном жилом секторе. Их спасатели ликвидировали, также потушили возгорание гаражей.
Последствия атаки по городу Горняк в Донецкой области
Одному из раненых оказали первую домедицинскую помощь медики ГСЧС Украины Ивано-Франковской области, которые в составе сводного отряда сейчас работают в Донецкой области. Пострадавшего мужчину транспортировали в больницу.
Последствия атаки по городу Горняк и эвакуация раненого: смотрите видео
(Не советуем смотреть слишком чувствительным людям)
Россия атаковала Одессу: основное
- Россия в очередной раз ударила по Одессе вечером 1 мая. Оккупанты атаковали город баллистикой, прозвучали два взрыва.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что на месте попадания вспыхнул мощный пожар. По состоянию на вечер 1 мая было 13 раненых.
- В ночь на 2 мая глава областной военной администрации сообщил, что враг повредил гражданскую инфраструктуру. В частности, складские помещения почты. В домах вокруг выбило окна.
- Количество раненых возросло до 14, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести один человек. Другим пострадавшим медики помогли на месте.
- Утром 2 мая пресс-секретарь областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Марина Аверина рассказала, что огромный пожар тушили в течение всей ночи.