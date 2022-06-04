Вражеская авиация снова нанесла ракетный удар по Сумщине: раздались взрывы
4 июня 2022 , 10:00Читати новину українською
Источник:телеграмм Госпогранслужбы
Оккупанты около 4 утра нанесли несколько ракетных ударов по Сумщине с самолетов. Сообщают о взрывах в окрестностях приграничных районов.
Пограничники говорят, что вражеская авиация осуществила 6 пусков неуправляемыми ракетами, которые разорвались на пограничные Сумщины.
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В результате обстрела человеческих жертв среди гражданских нет, о разрушении инфраструктуры – уточняется.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил утренние взрывы в области . По его словам, после 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет. Раздалось по меньшей мере четыре взрыва.
Ракетные удары по Сумщине: последние новости
- Российская армия в мае существенно увеличила количество обстрелов по Сумщине. Захватчики ежедневно ударяют по территории области – стреляют из артиллерии, минометов, авиации и наносят ракетные удары.
- 3 июня около 5 утра россияне по нескольким направлениям открыли огонь по приграничной территории между Черниговской и Сумской областями. Враг обстреливал Украину реактивными системами залпового огня и минометами калибра 120 мм.
- Также ночью 2 июня кафиры нанесли сразу три ракетных удара по Краснопольской общине. По меньшей мере, 3 человека ранены. Одна из ракет попала непосредственно в жилой дом.
- Кроме того, российские беспилотники сбрасывали на территорию Сумской области самодельные взрывчатки. Власти предупредили жителей, чтобы они не поднимали незнакомые предметы на улицах.
- 1 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне обстреляли из артиллерии город Середина-Буда Шосткинского района. Также кафиры из самолетов Су-35 ударили по Белополью.
- В тот же день захватчики нанесли удар по территории Шалыгинской общины в Шосткинском районе, выпустив из авиации не менее 6 ракет.
- 31 мая россияне нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Кроме того, в тот же день враг совершил ракетный авиационный удар по подразделениям ВСУ в Сумской области с самолетов Су-30СМ .