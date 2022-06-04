Вражеская авиация снова нанесла ракетный удар по Сумщине: раздались взрывы

Оккупанты около 4 утра нанесли несколько ракетных ударов по Сумщине с самолетов. Сообщают о взрывах в окрестностях приграничных районов.

Пограничники говорят, что вражеская авиация осуществила 6 пусков неуправляемыми ракетами, которые разорвались на пограничные Сумщины.

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В результате обстрела человеческих жертв среди гражданских нет, о разрушении инфраструктуры – уточняется.



Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий подтвердил утренние взрывы в области . По его словам, после 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет. Раздалось по меньшей мере четыре взрыва.

Ракетные удары по Сумщине: последние новости

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