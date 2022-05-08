Во время обороны Чернигова сжег 2 танка оккупантов: в ВСУ показали мужественного бойца "Афганца"
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники более двух месяцев мужественно борются с российскими оккупантами. Среди них – "Афганец", который сжег 2 танка захватчиков при обороне Чернигова.
С начала войны бойцы Вооруженных Сил Украины наносят оккупантам сокрушительные потери. В общей сложности они уже обезвредили 25,1 тысячи вражеских военных.
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Боец ВСУ сжег 2 вражеских танка
В Генштабе ВСУ показали фото одного из героических украинских военных.
Знакомьтесь. Григорий, позывной "Афганец". Афганец командует одним из подразделений Вооруженных сил Украины. При обороне Чернигова "Афганец" сжег два танка оккупантов. Будь, как Григорий! – говорится в сообщении.
На фото боец позирует с британским противотанковым ракетным комплексом NLAW на плече. Вероятно, именно с помощью него "Афганец" уничтожил технику оккупантов.
Защитник сжег 2 танка оккупантов / Фото Генштаб ВСУ
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Кратко о потерях захватчиков в Украине
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину защитники успешно уничтожают технику врага. В частности, недавно в Харьковской области наши бойцы разбили целую колонну танков оккупантов. Из них 2 уцелели, поэтому стали трофеем ВСУ.
- Кроме того, военные 30 ОМБр метким выстрелом уничтожили вражеский противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" .
- Также недавно защитники серьезно ударили по войскам захватчиков Николаевской области. Наши воины уничтожили вражеский склад боеприпасов – ориентировочно сгорело 20 единиц техники.
- Кроме танков украинские военные уничтожают вражеские беспилотники. Так, в Днепропетровской области 6 мая они в очередной раз сбили российский БПЛА.
- В свою очередь, в Запорожье защитники взяли оккупантов в плен. Также они забрали у захватчиков БМП-2.
- Морские пехотинцы из 503-го отдельного батальона 29 апреля уничтожили 2 вражеских боевых машины пехоты.
- Ранее воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Львова показали уничтожение вражеской бронетехники. Десантники пообещали и дальше выполнять боевые задания и ликвидировать врагов Украины.
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