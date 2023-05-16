Все "Кинжалы" летели на Киев, – Воздушные силы о ночной атаке по Украине

Ночью 16 мая россияне выпустили по Украине 6 аэробалистических ракет "Кинжал". Все они были направлены в Киев.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал новый массированный ракетный удар России по Украине. Об этом пишет 24 канал.

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Оккупанты выпустили 6 "Кинжалов": все по столице

Юрий Игнат сообщил, что россияне применили аэробалистические ракеты из шести самолетов Миг-31К.

Знаем, что этот самолет является носителем аэробалистических ракет Х-47. Таким образом, шесть таких ракет были направлены в сторону столицы, все они были уничтожены нашей ПВО,

– сказал он.

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