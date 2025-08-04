Вооруженные Силы Украины изменят военную форму камуфляжа и перейдут на узор ММ-25. Он заменит известный всем украинцам камуфляж ММ-14, который используют в нашей армии с 2014 года.

Форма украинских военных за время независимости Украины менялась много раз, после того, как длительное время наши защитники носили камуфляж советского образца. Какой узор формы ВСУ был с 1991 года и по наше время – читайте в материале 24 Канала.

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В каком камуфляже украинские военные встречали независимость?

Еще в 1980-е годы среди советской униформы были распространены так называемые "афганки". Это жаргонное название формы советской одежды летнего и зимнего образца.

Хотя эта униформа изначально создавалась исключительно как полевая, еще с советских времен ее начали активно использовать и как повседневную. Ее разработали с целью унификации – для замены всех типов полевой формы, независимо от климатических условий на территории СССР.

Впоследствии эта модель одежды, а также ее незначительно измененные версии, оставалась на вооружении армий стран СНГ на протяжении многих лет.



Пример советской "афганки" / Фото российских СМИ

Еще одним видом камуфляжа, который разработали в советское время, но он оставался в Вооруженных Силах Украины еще длительное время, является узор ВСР-84 также известный как "Бутан".

"Бутан" – это неофициальное название камуфляжа, которое закрепилось за одноименным проектом. Официально же его разрабатывали в рамках исследовательских программ "Озимь" и "Левзея", стартовавших в начале 1980-х годов.

В 1984 году было принято решение о начале закупок этого узора, а уже в начале 1985-го в новую форму одели части Воздушно-десантных войск СССР, которые находились в Афганистане.

Несмотря на внешнее сходство, "Бутан" имел два основных типа рисунка, которые сейчас условно разделяют на "Бутан-А" и "Бутан-Б". Оба варианта шили параллельно – они одновременно поступали в войска. Существовали также три "темные" версии, которые менялись со временем, вероятно, из-за различий в производственных технологиях на разных предприятиях.



"Бутан-А" 1988 года, "Бутан-Б" 1988 года и "Бутан-Б" 1991 года / Фото "Милитарного"

Кроме классических вариантов, существовал и редкий пустынно-степной "Бутан" в более светлых цветах.

"Бутан-А" чаще всего использовался в Военно-воздушных силах и морской пехоте, хотя морпехи иногда получали и "Бутан-Б". Воздушно-десантные войска СССР применяли обе версии.

С 1990 года, из-за ослабления контроля над производством, камуфляж начал появляться в различных цветах, включая розовые и желтые оттенки. В поздних образцах наблюдаются значительные различия не только в цветах, но и в самих рисунках.



Варианты "Бутана-Б" в разных цветовых оттенках / Фото "Милитарного"

После распада СССР "Бутан" продолжили использовать вооруженные силы бывших советских республик. В Украине этот камуфляж эволюционировал: рисунок изменился, появился другой крой и ткань. В новой версии пятна чаще "накладываются" друг на друга, а сам узор начали применять во всех родах войск.

В Вооруженных Силах Украины форма "Бутан" имела несколько вариантов. Среди них – специфическая версия для миротворческих миссий с характерным розоватым оттенком.

Как в Украине появился камуфляж типа "Дубок"?

В 1996 году камуфляж "Бутан" превратился в новый образец – "Дубок". Он имел другой рисунок, модернизированный крой и большую долю синтетики в ткани, что сделало его символом украинского войска 1990-х.



Камуфляж "Дубок", который использовали в ВСУ до 2014 года / Фото Сhаѕ.News

Всего в ВСУ до внедрения 2014 года использовали четыре основных типа камуфляжа: "Бутан-А", "Бутан-Б", его украинскую версию, "Дубок", а также пустынный вариант. По крайней мере часть формы "Дубок" в Украине шилась из китайской и белорусской ткани.

Сам камуфляж в ВСУ хотели заменить еще с 1993 года. Тогдашний премьер Леонид Кучма заявил, что Вооруженные Силы Украины получат форму нового образца, однако этого не произошло.

Закупку камуфляжа "Дубок" прекратили только в 2014 году.

Как возник камуфляж ММ-14?

В 2011 году Государственная пограничная служба Украины получила новый цифровой камуфляж. Хотя крой остался старым, были внесены незначительные изменения. Этот камуфляж часто считали пикселизированной версией "Дубка" или же безымянным узором, подобным американскому Woodland.



Старый пиксельный камуфляж ГПСУ / Фото "Милитарного"

Массовое внедрение началось в марте 2012 года. Производство осуществляли различные предприятия, поэтому между партиями наблюдались различия в цвете и рисунке. Впоследствии камуфляж эволюционировал в более темный вариант. Существовала также идея пикселизировать классический "Дубок", однако от этого решения быстро отказались.

Со вспышкой войны на Востоке в 2014 году Вооруженные Силы Украины получили новую унифицированную форму – камуфляж ММ-14 (Рисунок маскировочный образца 2014 года). Первыми его получили бойцы АТО.

15 июля 2015 года Министерство обороны утвердило перечень Боевого форменного комплекта, включающий 65 элементов одежды, снаряжения и средств защиты. Камуфляж ММ-14 стал его ключевым элементом.



Сейчас ВСУ используют камуфляж "пиксель" / Фото 122 отдельной бригады территориальной обороны

Позже в том же году компания PROF1 Group усовершенствовала материал и крой формы. Новый образец стал огнеупорным и прочным, изготовленным из саржевой ткани с добавлением синтетических волокон.

Цветовая палитра камуфляжа ММ-14:

PANTONE 15-1216 TC – светло-бежевый;

PANTONE 17-0510 TC – светло-зеленый;

PANTONE 17-0620 TC – болотно-зеленый;

PANTONE 18-0825 TC – серо-зеленый;

PANTONE 19-0414 TC – темно-серый.

ММ-14 имеет цифровой рисунок со светло-бежевой основой, на которую нанесены пиксельные пятна вышеупомянутых цветов. Такой узор эффективно размывает силуэт, снижая заметность военнослужащего. Прототипом ММ-14 считается американский UCP, который использовали в армии США до 2014 года.

Покрой формы основан на американском ACU и костюме MABUTA Mk-2 от P1G-TAC – адаптированной версии советской "Мабуты".

В 2017 году Военно-Морские Силы ВСУ начали использовать "морской пиксель" ММ-16 Ф – камуфляж в голубовато-сине-серо-черной палитре. Кроме того, пограничники обновили свой камуфляж на версию ММ-14 с примесями зеленоватых оттенков, адаптированную к их задачам.



"Морской пиксель", который используют ВМС ВСУ / Фото Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Что известно о новом камуфляже ММ-25?

На официальном сайте Министерства обороны "Партнер МОУ" 29 июля написали, что Центральное управление развития материального обеспечения утвердило к дальнейшему внедрению новый камуфляжный узор для Вооруженных сил Украины – ММ-25.



ВСУ перейдут на камуфляж ММ-25 / Фото с сайта Минобороны

Новый узор планируют использовать при изготовлении вещевого обеспечения для военных. Официальные изображения формы пока не обнародованы, однако, по данным Boroshno News и First Division, ММ-25 визуально очень похож на американский MultiCam и, фактически, является его адаптированной версией.

Сроки полного перехода на новую форму пока не определены. Из-за большой численности украинского войска процесс может растянуться на несколько лет. Также нет информации о поставках первых партий ММ-25 в боевые подразделения.

Известно, что американские вооруженные силы используют MultiCam с 2002 года. В 2015 – 2019 годах армия и ВВС США перешли на его модернизированный вариант – узор Scorpion W2, который получил официальное название OCP (Operational Camouflage Pattern).



Пример "мультикама", который носят американские военные / Фото с сайта Нацгвардии США

MultiCam отличается сложной цветовой структурой: фоновый градиент варьируется от коричневого до светло-коричневого, поверх которого наложены темно-зеленые, оливковые и лаймовые оттенки. Узор дополняют темно-коричневые и кремовые фигуры, которые хаотично разбросаны по ткани.

Благодаря этому визуальное восприятие рисунка меняется – от преимущественно зеленого до коричневого – в зависимости от участка, а мелкие элементы помогают "разбивать" силуэт бойца.

Стоит отметить, что на самом деле MultiCam давно используют и украинские военнослужащие – в основном как неофициальный вариант. Его выбирают за удобство, качество материалов и хорошую адаптацию к условиям фронта. Часто эту форму можно найти в свободной продаже.



Главнокомандующий ВСУ также носил форму с узором, похожим на "мультикам" / Фото из фейсбука Александра Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также неоднократно появлялся на публике в камуфляже MultiCam, несмотря на то, что это не уставная форма.