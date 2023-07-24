Все "птички" долетели: атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, – СМИ
Источник:"РБК-Украина"
Ночью 24 июля столицу России атаковали беспилотники. За ночной атакой на Москву, вероятно, стоит ГУР МО.
Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах информируют, что ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
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Все дроны долетели до Москвы
Более того, источники журналистов намекнули на то, что "все птички долетели до Москвы".
Собеседник "Украинской правды" в секторе безопасности и обороны тоже подтвердил, что атака на Москву была спецоперацией ГУР МО.
"Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, дальше будет", – сказал источник. Источники УП также подтвердили, что все запущенные разведкой дроны достигли Москвы.
Однако источники украинских СМИ не уточняют, какое количество "птичек" атаковало российскую столицу.
В Москве ночью раздавались взрывы: что известно об атаке дронов
- Около 4 часов ночи в России начали сообщать о звуках взрывов в Москве. Дроны атаковали воинскую часть, расположенную в Москве. Также беспилотник прилетел у здания минобороны России.
- Российские пропагандисты подтвердили попадание в военную казарму, однако впоследствии эта информация вдруг исчезла.
- Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что в месте, которое атаковали дроны, расположен военный университет минобороны и несколько вполне секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов.
- Взрывы в Москве раздались после того, как Владимир Зеленский анонсировал ответ на кровавые атаки России на гражданских в Одессе. Российские минобороны и пропагандисты уже жалуются о каком-то "теракте" в Москве, хотя днем ранее радовались обстрелам мирных людей в Одессе. Оккупанты ночью 23 июля массово обстреляли центр Одессы.
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже анонсировал новые удары по оккупантам. Федоров подчеркнул, что РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов.
- В то же время, сами россияне фантазируют, что якобы сумели ликвидировать все дроны. Следовательно, именно российские военные ответственны за взрывы в Москве, в частности, в бизнес-центре.