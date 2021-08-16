Все вокруг затянул густой дым: в Испании сотни людей эвакуируют из-за страшных лесных пожаров

Испанию накрыла череда страшных лесных пожаров. Из-за сильного распространения огня людей из многих регионов страны эвакуируют.

На территории государства наблюдается засушливая погода. Из-за этого есть большой риск, что могут возникнуть новые очаги огня.

Обратите внимание В Испании- н овый температурный рекорд: на термометрах +47 градусов

Эвакуировали не менее 800 человек

В воскресенье, 16 августа, из-за лесных пожаров в двух регионах Испании эвакуировали не менее 800 человек.

Правительство Кастилии и Леона эвакуировало граждан из нескольких деревень. Более 500 человек доставили в спортивное заведение.

В этом регионе страны пожары уничтожили примерно 5 тысяч гектаров леса.

В Испании эвакуируют людей из-за пожаров / Фото из твиттера Cruz Roja Esp. Ávila

Из-за грозы, которая вызвала пожар, пострадала восточная часть Испании – Валенсия. Там эвакуировали граждан из села Азуэбар – 300 человек.

Кроме этого, происходит эвакуация и в Центре Испании. В провинции Авила работают примерно 200 пожарных, вертолет и 2 самолета.



Эвакуация людей в Испании / Фото Associated Press



Для спасения людей привлекли пожарных и самолеты / Фото Associated Press

Погода в Испании: что привело к пожарам

Погода в стране значительно ухудшилась в Авиле. Там влажность упала до 8%. Испания установила температурный рекорд 14 августа. В государстве зафиксировали более 47 градусов тепла по Цельсию.

Отметим, что в Испании и Португалии готовиться к пожарам начали еще 11 августа. Власти стран принимали ряд мер, чтобы предотвратить возгорание.



Испания борется с масштабными лесными пожарами / Фото Europa Press

Пожары в других странах: коротко