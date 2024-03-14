Удалось запустить ротацию на передовой, – Сырский отметил положительные последствия

Главком посетил позиции наших воинов на Запорожском направлении, где враг не оставляет попыток нивелировать достижения украинского летнего контрнаступления. Сырский рассказал о ротации на передовой и результат, который от нее ждет.

Главнокомандующий заверил, что оперативная обстановка на Запорожье находится под контролем украинских военных.

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Победит тот, кто "приуспеет" со средствами РЭБ

По словам Сырского, россияне не прекращают атаковать наши позиции в населенных пунктах Роботино и Вербово. Впрочем, вражеские штурмы не имеют успеха.

Бои, которые разворачиваются на этом направлении, характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. Таким образом БПЛА постепенно превращаются в основное ударное оружие пехоты. При таких условиях, наших военных могут надежно защитить только современные и мощные средства РЭБ.

Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу,

– подчеркнул Сырский.

Происходят положительные вещи

: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина уже работает над тем, чтобы перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы . Ранее Федоров продемонстрировал украинский окопный РЭБ , который предназначен для блокировки радиочастот для российских FPV-дронов. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 метров.

В то же время Головком подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию по всей линии фронта, удалось запустить процесс ротации и замены частей и подразделений, которые длительное время воюют на передовой.

По мнению генерала, это "позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов".

Враг уменьшил активность на Востоке

Александр Сырский признал, что общая ситуация на Востоке остается тяжелой. Противник, в частности, продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое (Донецкая область), то есть на Авдеевском и Лиманском направлениях, а также выше упомянутом Запорожском.

Главком отметил, что за две недели жестоких боев россияне понесли чрезвычайно большие потери. Вероятно, именно поэтому активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

Отметим, что в британской разведке назвали главные направления, на которых сконцентрировались оккупанты. Они сосредоточили свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60 процентов сообщений о российских атаках за последние четыре недели.