Удалось запустить ротацию на передовой, – Сырский отметил положительные последствия
Источник:Александр Сырский
Главком посетил позиции наших воинов на Запорожском направлении, где враг не оставляет попыток нивелировать достижения украинского летнего контрнаступления. Сырский рассказал о ротации на передовой и результат, который от нее ждет.
Главнокомандующий заверил, что оперативная обстановка на Запорожье находится под контролем украинских военных.
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Победит тот, кто "приуспеет" со средствами РЭБ
По словам Сырского, россияне не прекращают атаковать наши позиции в населенных пунктах Роботино и Вербово. Впрочем, вражеские штурмы не имеют успеха.
Бои, которые разворачиваются на этом направлении, характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. Таким образом БПЛА постепенно превращаются в основное ударное оружие пехоты. При таких условиях, наших военных могут надежно защитить только современные и мощные средства РЭБ.
Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу,
– подчеркнул Сырский.
Происходят положительные вещи
В то же время Головком подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию по всей линии фронта, удалось запустить процесс ротации и замены частей и подразделений, которые длительное время воюют на передовой.
По мнению генерала, это "позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов".
Враг уменьшил активность на Востоке
Александр Сырский признал, что общая ситуация на Востоке остается тяжелой. Противник, в частности, продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое (Донецкая область), то есть на Авдеевском и Лиманском направлениях, а также выше упомянутом Запорожском.
Главком отметил, что за две недели жестоких боев россияне понесли чрезвычайно большие потери. Вероятно, именно поэтому активность врага на других участках фронта заметно снизилась.
Отметим, что в британской разведке назвали главные направления, на которых сконцентрировались оккупанты. Они сосредоточили свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60 процентов сообщений о российских атаках за последние четыре недели.