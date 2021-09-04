Вслед за Rozetka и Monobank: UDP выделит миллион на реставрацию костела святого Николая

В костеле святого Николая в Киеве 3 сентября возник пожар, который уничтожил древний орган и повредил внутреннюю отделку. Девелоперская компания UDP заявила, что предоставит миллион гривен для реставрации здания.

Также компания пообещала, что готова помочь с восстановлением последствий пожара. Об этом UDP сообщила на странице в фейсбук.

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Компания UDP поможет в реставрации костела в Киеве

Компания UDP написала, что присоединяется к благотворительной инициативе и поддерживает акцию Rozetka, Monobank и других представителей украинского бизнеса.

UDP под управлением инвесткомпании Quarter Partners Андрея Иванова также выделит 1 миллион гривен на восстановление костела. Кроме выделенных средств, UDP готова помочь с ликвидацией последствий пожара,

– написали UDP.

Кстати, о готовности оказать помощь 4 сентября сообщили компании Rozetka и Monobank. Они решили выделить по 1 миллиону гривен на реставрацию здания.

Пожар в костеле святого Николая в Киеве: коротко

Вечером 3 сентября в Киеве в костеле святого Николая, что на улице Большой Васильковской, между первым и вторым этажами костела вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился на кровлю здания.

В 22:40 огонь в римско-католическом костеле локализовали, а в 23:26 пожар полностью ликвидировали.

В результате пожара сгорел духовой орган, упала люстра и повреждена внутренняя отделка костела.

Кстати, уникальный орган изготовили в 1980 году мастера фирмы Rieger-Kloss. Он был сконструирован специально для зала костела, с учетом интерьера и акустики.