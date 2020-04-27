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      Вспышка коронавируса в военном госпитале в Харькове: заболело много военных и медиков

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      Вспышка COVID-19 в Военном клиническом центре в Харькове: заболели 14 человек, в том числе 9 врачей
      Вспышка COVID-19 в Военном клиническом центре в Харькове: заболели 14 человек, в том числе 9 врачей / Информационное агентство Министерства обороны Украины

      В Харькове в Военно-медицинском клиническом центре (ВМКЦ) Северного региона зафиксировали вспышку COVID-19. Здесь коронавирусом заразились по меньшей мере 14 человек, в том числе 9 врачей.

      Об инциденте сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер. Произошло это в эфире UA: Харьков.

      Важно В Украине коронавирусом заболели 1 676 врачей: перечень областей

      По словам Кучера, среди инфицированных:

      • 8 врачей, работающих в военном госпитале,
      • еще 1 медик находится в командировке и его прикрепили к ВМКЦ;
      • 5 военнослужащих.

      В то же время врачи не верят. Врачи, у которых установлено инфицирование, они не верят, что они болеют. Они прямо заявляют, они у своего руководства получили разрешение, чтобы направить образцы еще в Киева,
      – отметил руководитель ХОГА.

      Глава Харьковщины добавляет, что медиков могли заразить два военных пенсионера, которые поступили в госпиталь. Но врачи утверждают, что контактировали с ними исключительно в костюмах. Поэтому и не понимают, как вирус мог попасть в их организмы.

      В командовании Медицинских сил ВСУ также подтвердили случаи заражения коронавирусом в ВМКЦ Северного региона. Военные рассказали о 6 инфицированных представителях медицинского персонала.

      Речь идет о:

      • 4 военнослужащих;
      • 2-х работниках ВСУ, которые имели контакт с больными лицами.

      Также в Медсилах сообщили:

      • Один больной военнослужащий находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
      • Один военнослужащий и два работника ВСУ лечатся дома под наблюдением медицинской службы.
      • Еще двое военнослужащих под наблюдением медицинской службы на обсервации.
      • Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное.
      • Симптомы заболевания – отсутствуют.
      • Сейчас устанавливают круг лиц, с кем они могли контактировать.

      К теме Коронавирус в Вооруженных силах Украины: командование Медсил уточнило данные о 6 новых случаях

      Обратите внимание! По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения COVID-19. К сожалению, 220 человек скончались. Зато 864 пациента выздоровели.

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Медицина Больница Вооруженные силы Украины Новости Харькова
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