Вспышка коронавируса в военном госпитале в Харькове: заболело много военных и медиков

В Харькове в Военно-медицинском клиническом центре (ВМКЦ) Северного региона зафиксировали вспышку COVID-19. Здесь коронавирусом заразились по меньшей мере 14 человек, в том числе 9 врачей.

Об инциденте сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер. Произошло это в эфире UA: Харьков.

Важно В Украине коронавирусом заболели 1 676 врачей: перечень областей

По словам Кучера, среди инфицированных:

8 врачей, работающих в военном госпитале,

еще 1 медик находится в командировке и его прикрепили к ВМКЦ;

5 военнослужащих.

В то же время врачи не верят. Врачи, у которых установлено инфицирование, они не верят, что они болеют. Они прямо заявляют, они у своего руководства получили разрешение, чтобы направить образцы еще в Киева,

– отметил руководитель ХОГА.

Глава Харьковщины добавляет, что медиков могли заразить два военных пенсионера, которые поступили в госпиталь. Но врачи утверждают, что контактировали с ними исключительно в костюмах. Поэтому и не понимают, как вирус мог попасть в их организмы.

В командовании Медицинских сил ВСУ также подтвердили случаи заражения коронавирусом в ВМКЦ Северного региона. Военные рассказали о 6 инфицированных представителях медицинского персонала.

Речь идет о:

4 военнослужащих;

2-х работниках ВСУ, которые имели контакт с больными лицами.

Также в Медсилах сообщили:

Один больной военнослужащий находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Северного региона. Один военнослужащий и два работника ВСУ лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

под наблюдением медицинской службы. Еще двое военнослужащих под наблюдением медицинской службы на обсервации .

. Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное.

Симптомы заболевания – отсутствуют.

Сейчас устанавливают круг лиц, с кем они могли контактировать.

К теме Коронавирус в Вооруженных силах Украины: командование Медсил уточнило данные о 6 новых случаях

Обратите внимание! По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения COVID-19. К сожалению, 220 человек скончались. Зато 864 пациента выздоровели.