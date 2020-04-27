Вспышка коронавируса в военном госпитале в Харькове: заболело много военных и медиков
В Харькове в Военно-медицинском клиническом центре (ВМКЦ) Северного региона зафиксировали вспышку COVID-19. Здесь коронавирусом заразились по меньшей мере 14 человек, в том числе 9 врачей.
Об инциденте сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер. Произошло это в эфире UA: Харьков.
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По словам Кучера, среди инфицированных:
- 8 врачей, работающих в военном госпитале,
- еще 1 медик находится в командировке и его прикрепили к ВМКЦ;
- 5 военнослужащих.
В то же время врачи не верят. Врачи, у которых установлено инфицирование, они не верят, что они болеют. Они прямо заявляют, они у своего руководства получили разрешение, чтобы направить образцы еще в Киева,
– отметил руководитель ХОГА.
Глава Харьковщины добавляет, что медиков могли заразить два военных пенсионера, которые поступили в госпиталь. Но врачи утверждают, что контактировали с ними исключительно в костюмах. Поэтому и не понимают, как вирус мог попасть в их организмы.
В командовании Медицинских сил ВСУ также подтвердили случаи заражения коронавирусом в ВМКЦ Северного региона. Военные рассказали о 6 инфицированных представителях медицинского персонала.
Речь идет о:
- 4 военнослужащих;
- 2-х работниках ВСУ, которые имели контакт с больными лицами.
Также в Медсилах сообщили:
- Один больной военнослужащий находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
- Один военнослужащий и два работника ВСУ лечатся дома под наблюдением медицинской службы.
- Еще двое военнослужащих под наблюдением медицинской службы на обсервации.
- Состояние здоровья пациентов – удовлетворительное.
- Симптомы заболевания – отсутствуют.
- Сейчас устанавливают круг лиц, с кем они могли контактировать.
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