Китаю не очень бы этого хотелось: может ли Си повлиять на позицию Путина в войне

В США 15 ноября состоится встреча президента США Джозефа Байдена и главы Китая Си Цзиньпина. Одна из тем, которую они обязательно будут обсуждать, - война в Украине. Однако остается открытым вопрос, зависима ли так сильно Россия от Китая, чтобы Пекин мог повлиять на Москву по поводу прекращения ее агрессии против Украины.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал 24 Каналу, что Россия сама себя ставит в зависимость от Китая, когда отворачивается от Запада и переориентируется на Восток.

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Пекин сделал из Москвы своего вассала

В то же время, если Китай будет настаивать на том, что его не удовлетворяет война России против Украины, а также риторика Москвы даже о возможности использования ядерного оружия, то он может применить свои рычаги влияния.

Следует обратить внимание на то, что Россия минимизировала свои угрозы применить ядерное оружие. Ранее неоднократно появлялись утечки в СМИ, что Китай очень негативно относится даже к возможности использования ядерного оружия Россией. Это и касается возможностей провокации на Запорожской АЭС.

В значительной степени Китай как раз объяснял России, где пролегает опасная черта, которую не следует пересекать,

– объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Так же по поводу войны в Украине Си Цзиньпин будет разговаривать с Владимиром Путиным, мол, если он хочет остаться у власти, ему желательно покинуть территорию Украины и дальше говорить о компенсациях. В противном случае будет риск того, что эта война завершится сменой власти в России.

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Готова ли Россия к переговорам

"На самом деле Китаю не очень бы этого хотелось, исходя из тех отношений, которые у него есть с Россией. Ведь фактически Пекин сделал из Москвы своего вассала. А потому смена власти в Кремле может повлиять на отношения России с Китаем", – отметил Усс.

Китай может настаивать на том, что действующей российской власти для того, чтобы удержаться, придется оставить Украину как можно быстрее. Однако прислушаются ли в Кремле к этим "рекомендациям" Пекина – даже несмотря на зависимость России от Китая?

"Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к переговорам, несмотря на то, что она о них умоляет. Но россияне "умоляют" о прекращении боевых действий и при этом они возьмут все, что пожелают. Такая позиция не устраивает Украину и наших партнеров, и надеюсь, что Китай это также объяснит России", – подчеркнул Иван Усс.

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